Putins stopp sänker mjölkpriset

Priset sänks med 1,5 eurocent. Följden blir att Aktuellt pris i Sverige sänks med 13 öre till 316,6 öre från den 1 september.

Fler sänkningar på gång

"Sänkningen är nödvändig eftersom de globala och europeiska priserna fortsatt nedåt, något som förvärrats av påverkan från det ryska importförbudet för bland annat mejeriprodukter", meddelar Arla.Ytterligare sänkningar av a contopriset förväntas de kommande månaderna.Arla räknar med ett förväntat belopp till årsdisponering om 23,8 öre, vilket motsvarar 3 procent av den väntade omsättningen 2014.Ekotillägget är 74,8 öre. Arlanoteringen uppgår till 352,0 öre per kilo konventionell mjölk och 424,2 öre per kilo ekologisk mjölk.Den danska Arlanoteringen är 296,9 danska öre per kilo för konventionell mjölk och 351,9 danska öre per kilo för ekomjölk.