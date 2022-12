Putin pressar slaktjätten

Vinsten före skatt landar på 4,3 miljoner euro, i det närmaste en halvering jämfört med motsvarande period 2013, då vinsten blev 7,7 miljoner.

Tufft läge

Räddades av julen

Tror på lyft i år

Nettoomsättningen låg på 523 (547) miljoner euro och rörelseresultatet på 7,1 (10,9) miljoner euro.– Marknaden var under året turbulent, med svag efterfrågan och tuff priskonkurrens, konstaterar koncernchefen Hannu Kottonen i delårsrapporten.Putins importstopp har lett till överproduktion av griskött, vilket slår direkt mot HK Scans försäljning och lönsamhet.I Sverige redovisar bolaget en nettoförsäljning på 240 miljoner euro fjärde kvartalet, att jämföra med 256 miljoner euro för ett år sedan.Rensat från engångseffekter klockar rörelseresultatet, EBIT, in på 8,5 (5,8) miljoner euro.Totalt sett uppvisade marknaden en negativ tillväxt under senare delen av 2014. Julförsäljningen var dock hygglig och bättrade på sifforna något, enligt HK Scan.Försäljningen av Svensk rapsgris och färsk kyckling gick bra, medan frusna kycklingprodukter gick sämre.I Finland redovisa en omsättning på 213, 8 (210) miljoner euro och ett rörelseresultat på 6,6 (1,7) miljoner kronor för fjärde kvartalet.I Baltikum och Danmark gick det sämre.Baltikum backade periodens nettoförsäljning från 44,7 miljoner euro fjärde kvartalet 2013 till 43,8 miljoner euro 2014. Rörelseresultatet sjönk från 1,9 miljoner euro till en förlust på 2,1 miljoner euro.I Danmark låg periodens nettoförsäljning på 46,2 (52,3) miljoner euro och rörelseresultatet på -3,6 (6,4) miljoner.HK Scan väntar sig ett något bättre rörlseresultat under 2015 och räknar med att årets fjärde kvartal ska bli det starkaste.Styrelsen föreslår en utdelning till ägarna på 0,10 euro per aktie, vilket är på samma nivå som utdelningen för 2013.