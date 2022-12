Pulling - sporten som drar

Som ATL tidigare beskrivit har sporten växt de senaste åren. De tävlande har blivit fler och antalet arrangörer har ökat.

Har gett resultat

Gräsklipparklasser läggs ut

Preliminärt tävlingsprogram

– Jag tror att det beror på att vi satsat på att få igång pulling med standardtraktorer och sådana som är bara lite trimmade och kallas hot farm. Det är kul att nya arrangörer fortsätter, exempelvis Borlänge, där arrangören bestämde redan innan tävlingen var slut förra året att de skulle köra i år igen, säger Per Nilsson, ordförande i Svenska Traktorpullingförbundet.Den 15 mars ska tävlingsprogrammet vara helt spikat och läggas ut på den nya hemsidan stpf.se. Ingen tävling erbjuder samtliga 13 klasser utan de flesta har en blandning av kraftfullt modifierat och mer standardbetonade klasser.– Nytt för i år är att reglerna för gräsklipparklasserna 350 och 500 kilo gardenpuller är översatta till svenska och ska läggas ut på hemsidan, säger Per Nilsson.Några aktiva har tänkt ut hur de vill att hemsidan ska fungera och en proffsfirma har byggt den. Teamen fyller bland annat själva i anmälan till tävling på nätet och arrangören kan skicka startlistan vidare till den som gör programmet.Det går också att fylla i resultaten under tävlingens gång, för alla att se, och resultaten slussas vidare till resultatrapporteringen för året.– Det blir lättare för publiken också som ska kunna få upp kartor i mobilen för att hitta till tävlingsplatsen och kan hålla sig uppdaterade om sporten. Vi skissar på att man ska kunna lägga in egna bilder också.1-2 maj Tvängstorp, Skåne1 maj Simmelsberga, Skåne15-16 maj Lidköping, Västergötland29-30 maj Kumla, Närke6 juni Ljungaskog, Skåne26-28 juni Målilla, Småland5 juli Tibro, Västergötland17 jui Roma, Gotland25-26 juli Ekeröd, Skåne1 augusti, Borlänge, Dalarna1 augusti Vittsjö, Skåne4-5 september Ljungbyhed, Skåne26 september Östra Ljungby, Skåne10 oktober Laholm, Halland12-13 september EM i Brande i Danmark