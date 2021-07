Provsvar om newcastlesjuka dröjer

Provsvaren angående misstanke om newcastlesjuka hos tamfåglar på en gård på Gotland dröjer.



Det var tänkt att SVA skulle ha proverna klara under tisdagsförmiddagen, men enligt nya uppgifter kommer svaren under veckan.



Gården på Gotland är avspärrad, och om misstanken bekräftas inleder Jordbruksverket en utredning med eventuella åtgärder.



Viruset som kan orsaka newcastlesjuka upptäcktes så sent som i oktober 2010 hos vilda duvor på Gotland, vilket gjorde att Jordbruksverket beslutade att fjäderfän och tamduvor skulle hållas inomhus tills vidare. ATL.nu