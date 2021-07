Protester mot veterinärkrav på tävling

I somras ändrade Jordbruksverket sina föreskrifter om träning och tävling med djur. Tanken var bland annat att kraven på veterinärbesiktning och veterinär närvaro skulle vara mer baserade på risk för djuren än tidigare.



En del tävlingsgrenar fick lägre krav än tidigare, exempelvis vissa hopptävlingar med häst. Andra har fått högre krav, som jakthundstävlingar på nationell nivå och svår dressyr med häst.



De högre kraven har bland annat lett till att föreningen Dressyrringen skickat ett brev med önskan om ändring, underskrivet av namnkunniga ryttare som Ulla Håkansson och Jan Brink. Svenska Kennelklubben har också stött på, liksom lokala klubbar.

- I första hand är det enskilda tävlingsarrangörer som har haft synpunkter, säger David Slottner, handläggare på Jordbruksverket.



Dressyrringen pekar på att det blir för dyrt att anordna tävlingar där hästarna måste veterinärbesiktigas. Sporten riskerar att försvinna.

Dessutom är dressyrdomare utbildade att kunna utesluta hästar som inte är i tävlingsdugligt skick.



Brevet ger ingen omedelbar effekt på Jordbruksverket.

- Vi har inte diskuterat några ändringar i nuläget. Sedan är inte de här klassningarna för evigt, säger David Slottner.



Jordbruksverket fakturerar tävlingsarrangören för veterinärens insats, 440 kronor per timme under vardagar och 660 kronor per timme under helg, plus milersättning.Tina Andersson