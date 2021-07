Protester mot vargjakten

Det är 3 328 identiska anmälningar som kommit in till JO från utlandet. Anmälningarna riktas mot länsstyrelserna i Värmland och Gävleborg efter besluten att tillåta skyddsjakt på varg.

- Jag har aldrig varit med om något liknande och det är mycket ovanligt att JO får anmälningar från människor utomlands som saknar koppling till Sverige, säger Jens Västberg på JO som handlägger ärendet.



Anmälningarna har sitt ursprung i en och samma brevmall på Facebook, "Protests against the continued hunting of wolves in Sweden". Mallen finns även på svenska och har resulterat i 80 anmälningar. Jens Västberg tror att det är den snabba spridningen av mallen på Facebook som gjort att så många anmälningar kommit in i just detta fall.

- JO har aldrig varit föremål för ett upprop i de sociala medierna. För några år sedan hade Aftonbladet ett liknande upprop. De manade folk att skriva under och skicka in en förtryckt mall, vi fick några hundra anmälningar och det var mycket då, säger han.



Jens Västberg berättar att man i vanliga fall hanterar en anmälan som ett ärende. Men i detta fall har man valt att göra alla anmälningar till ett ärende.



- Breven är identiska därför tog vi det beslutet. Som mest har det totalt kommit in 7 000 anmälningar under ett år, hade varje anmälan i detta fall hanterats separat hade vi haft över 10 000, säger han. Maria Engström