Protein från gmo-majs i amerikansk natur

I USA var 85 procent av den majs som odlades 2009 genmodifierad för att stå emot skadeinsekter eller ogräsmedel. Huvuddelen av majsen har modifierats för att ge ifrån sig ett så kallat cry-protein som stoppar angrepp från en fjäril vars larver kan skada majskolven.



I den studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) visar forskarna att proteinet sprider sig från majsodlingarna via vattendrag i närheten. Ett halvår efter det att gmo-majsen skördats kunde cry-proteinet fortfarande hittas I en fjärdedel av vattendragen i närheten, skriver TT.



Hur proteinet eventuellt påverkar andra ecosystem än majsodlingen är ännu inte känt. Här behövs mer studier menar forskarna bakom den amerikanska undersökningen.



TT har frågat Barbara Ekbom, professor i entomologi (läran om insekter) vid SLU i Uppsala, om vad hon tror att de nya rönen innebär. Hon svarar att eftersom proteinet utsöndras av växterna är det inte så märkvärdigt att det hittats i vattendrag.

- Men om det kan vara farligt måste man fundera på, sager hon till TT.



Majssorten som utsöndrar cry-protein odlas även I Spanien, skriver TT.ATL.nu