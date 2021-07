Projekt för att stoppa smuggling av valpar

Smugglingen förekommer över hela landet, men värst drabbat är södra Sverige.

Varje år smugglas 1000-tals valpar in i Sverige för försäljning. Valparna tas ifrån sin mamma för tidigt, och det är inte ovanligt att valparna har sjukdomar och inälvsparasiter. Hundarna köps ofta via annons i tidning eller på internet.

- Vårt mål med kampanjen är att upplysa så många som möjligt om riskerna det innebär att köpa en smuggelhund, berättar Malmöföreningens ordförande Fredrik Malmgren på föreningens hemsida.

Problemet är inte nytt, och har förekommit under många år. För några år sedan gjordes en stor kampanj för att upplysa allmänheten om vad som pågick, och Tullverket märkte då en positiv minskning av tillslag.

Kampanjen som drar igång under sommaren 2010 är ett samarbete mellan Tullverket, Länsstyrelsen och Djurens Vänner i Malmö. ATL.nu