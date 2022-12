Proffsligor bakom transportstölder

Under 2014 anmäldes 449 stölder av tunga lastbilar och släp i hela landet. Det är en liten ökning från föregående år.

Följer vägnäten

"Enorma pengar"

Viktigt att anmäla

Kan förebyggas

Brotten är koncentrerade till storstadslänen. De flesta brott anmäls i maj, september och oktober.Stölder från tunga lastbilar och släp har stigit kraftigt de senaste åren. Tillsammans står storstadslänen för 70 procent av de anmälda brotten.Dieselstölder är mer spridda över landet och följer, som ATL tidigare berättat, de stora vägnäten.Totalt anmäldes 9 268 sådana stölder under förra året, enligt en nyligen publicerad rapport om transport- och dieselstölder åren 2007-2014."Det är enorma pengar som de kriminella hämtar här", säger Håkan Carlsson, chef för polisens nationella transportsäkerhetsgrupp i en kommentar.Bakom stölderna döljer sig både internationella kriminella organisationer och lokala kriminella nätverk som är ute efter lättförtjänta pengar."Det är viktigt att polisen fullföljer och får tag på organisationerna bakom, de som tjänar pengar på stölderna. Det kräver mycket spaning, underrättelse och internationellt samarbete", säger Håkan Carlsson.Det är också viktigt att den som drabbas anmäler brottet. Även om inte just det brottet kan klaras upp är all information av värde.Exempelvis kan anmälningarna användas vid kartläggningar och som underrättelseinformation, vilket kan hjälpa polisen att vara på rätt plats vid rätt tid och gripa rätt personer.Även när det gäller dieselstölder, som ofta sker från entreprenadmaskiner och skogsmaskiner, kan förebyggande åtgärder vidtas.Det handlar exempelvis om att fylla maskinens tank vid arbetsdagens början, investera i bra belysning, larm och kameraövervakning av arbetsplatsen.DNA-märkning av diesel är är en annan effektiv metod att försvåra tjuvens tillvaro.Du har väl inte missat ATL:s serie om brottsligheten på landsbygden?Där får du bland annat veta mer om hur du kan stöldskydda din gård.