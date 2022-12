Produktiviteten ökar i skogen

– Det är positivt att det går i rätt rikting de senaste åren. Jag hoppas att det håller i sig, säger Torbjörn Brunberg vid Skogforsk.

Samlar in data

Slutavverkningar

Efter några års avtagande produktivitet i skogsbruket började Skogforsk år 2009 att samla in produktionsdata för att få ett bättre grepp om utvecklingen.Nu har forskarna samlat in data för perioden 2008-2013 och kommit fram till att prestationen, mätt i antal producerade fastkubikmeter per tidsenhet, ökar från 2010.Också den tekniska utnyttjandegraden, eller hur effektivt vi använder skogsmaskinerna, har ökat.Ökningarna gäller framför allt slutavverkningar. I gallringar minskar produktiviteten något vilket kan bero på att medelstammen i gallringar minskat från 0,11 till 0,08 kubikmeter i södra Sverige.Medelstammens storlek är en viktig faktor för skogsmaskinernas prestation eftersom större träd är billigare att avverka och skota än små träd.Undersökningen bygger på driftsdata från ett antal skogsföretag. Totalt omfattar uppgifterna en avverkningsvolym på 14,5 miljoner fastkubikmeter, varav 74 procent är slutavverkning och resten gallring.