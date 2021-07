Problem och hjärtefrågor lyfts i motioner

Vanligtvis får inte riksdagsledamöterna ta upp vilken fråga som helst. Undantaget är den allmänna motionstiden som pågår i samband med budgetpropositionen.



I år lämnades regeringens budgetförslag den 12 oktober och den allmänna motionstiden gick ut klockan 16.30 under onsdagen den 27 oktober.

Precis som vid skolans inlämningsuppgifter tar faktainsamlingen lång tid och många börjar för sent med själva skrivandet. Det är en intensiv men rolig tid, tycker riksdagsledamoten Tina Ehn (MP).

- Och så märker man att någon annan har tänkt som jag och man kan mötas i diskussioner.



Hon står bakom en motion som handlar om att få en mer hästanpassad stads- och samhällsmiljö och om att utveckla hästens roll och potential inom skogsbruket.

- En av mina stora hjärtefrågor är det här med landsbygdsutveckling.



Hon vill också alltid under allmänna motionstiden lyfta fram viktiga frågor för hemlänet Västra Götaland men också problem hon stött på i andra sammanhang.



Riksdagsledamöterna väntar sig knappast att riksdagen ska säga ja till alla förslag. Men det är inte alltid det som är viktigast.

Tina Ehn säger att hon efter vissa motioner fått kontakt med intresserade och kunniga människor och på så sätt lärt sig mer om ett område. Det handlar också om att visa upp sig för väljarna och visa att man gör skäl för sina röster och sin lön. Birgitta Sennerdal