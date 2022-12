Problem med bredband efter storbrand

Enligt Com hem är det en huvudcentral som fått skador i samband med branden rapporterar P4 Väst.

2000 drabbade

Tekniker i jobb

– Det är dryga600 fibrar som måste åtgärdas och repareras och var av tre stycken huvudledningar för vår del, säger Andreas Åblad på Com hem, till P4 Väst.Drygt 2000 av Com hems kunder är drabbade. De har varit utan internet sedan 15-tiden på lördagen.På sin hemsidaskriver Telia att driftstörningen som på fiberlantjänsterna via Zitius i Göteborg, Uddevalla, Brastad, Högsäter, Ed, Väring och Skövde med omnejd kommer att fortsätta.– Just nu svettas fibern och reparationen försenas på grund av eftersläckningsarbetet, säger Andreas Åblad, som räknar med att Com hems kunder ska kunna få internet igen vid 16-tiden i kväll söndag.Även Telias tekniker arbetar med att lösa problemet.Larmet om branden i stadsdelen Haga i Göteborg kom på lördagsmorgonen. Som mest kämpade kämpade 45 brandmän från sex stationer för att branden inte skulle spridas. Vid elva-tiden var branden under kontroll men arbetet med efterskäckning beräknades ta stor del av lördagen.