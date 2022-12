Prisras på mjölk avtagit

Uppgången på Matif med 4 % och endast i novemberkontraktet på vete har dock mer sina orsaker i turbulensen inför leveransdatum på terminerna den 11 november, som närmar sig, än någon genuin prisuppgång. Vetepriset i Chicago var oförändrat, liksom terminskontrakt på Matif med längre löptid.

Mjölkpriset var stabilt i veckan och potatispriset faktiskt 4 % högre, men från en mycket låg nivå.Temat "regn i USA och torka i Brasilien" har tagits som anledning att handla upp vete, majs och soja.Väderleksprognosen pekar nu på blötare väder i Brasilien och torrare i USA, vilket innebär att det kan komma en släng nedåt på priserna på kort sikt.I ett längre perspektiv är jordbruksprodukterna dock förmodligen nära botten på den prisintervall de kommer att ha i detta paradigm "efter råvaruboomen" och som etablerats de senaste 5 - 8 åren.Av förra veckans regn över centrala och östra Europa i väderleksprognosen finns nu inget kvar. Endast över Norden väntas det fortsätta att regna 150 - 300 % mer än normalt.Även Storbritannien väntas få mer regn än normalt, medan södra Spanien, Italien och Nordafrika är fortsatt torrare än normalt.Nästan hela USA:s yta utom i nordväst väntas vara 40 - 90 % torrare än normalt de kommande veckorna.Riktigt torrt (mindre än 20 % av normal nederbörd) väntas det i princip bara vara i södra New Mexico och där råder normalt sett ökenförhållanden.Förra veckans prognos för västra Asien, Ryssland och Ukraina visade upp till dubbelt så hög nederbörd som normalt. Detta har i den senaste körningen med GFS-modellen vänts till torrare än normalt i prognosen. Nu väntas 60-90 % av normal nederbörd.Den blöta prognosen för Brasilien från förra veckan, upprepas i den senaste körningen med GFS-modellen under helgen.Minas Gerais väntas få dubbelt så mycket nederbörd som normalt. I São Paulo (staden) regnade det för två dagar sedan, men innan dess praktiskt taget inte alls på flera månader.Befolkningen har vatten en gång i veckan. Landet går nu också mot den torra årstiden. Regnperioden återkommer normalt sett i januari - mars i Sydöst. Vi kan dock se att det väntas bli mer nederbörd än normalt i SP, MG, GO, MT, som är viktiga för majs-, soja-, socker och kaffeproduktionen i landet.Indien är nästan helt torrt den här veckan också. Australien väntas få i princip normal nederbörd de kommande två veckorna.I torsdags skickade Euronext (Matif) ut en 'Info Flash' om att man ändrar specifikationerna för sina terminskontrakt. Så här skriver man:"Following a highly successful industry-wide consultation, quality criteria for the milling wheat contract will be enhanced to incorporate the new following specifications:Protein content: minimum 11 % dry matter.Hagberg falling number: minimum 220 seconds"Ändringarna träder i kraft från och med leveransen av september 2017-kontraktet.Man skriver också att Socomac gått med på att ha exakt samma specifikation vad gäller protein och falltal som Sénalia för leverans av skörden 2015 och 2016.Efter den storm av kritik som riktats mot Matif sedan i somras var detta helt nödvändigt för att börsen ska ha en chans att överleva.Men det är trots allt tre år till dess ändringarna träder i kraft. Att lagerhusen ligger på den plats i EU med störst efterfrågan och inte störst utbud gör fortfarande att det oftare blir backwardation i terminskurvan än contango.Det gör Matif till en oattraktiv börs för lantbrukare som vill prissäkra sig. Chicagobörsens leveranspunkter ligger i odlingsdistrikten och prissätter lagring så att det oftast är contango i terminskurvan. Chicago har hittills gett lantbrukare som prissäkrar 8-10 % högre vinst jämfört med Matif. Matif åtgärdar inte heller den ovanliga konstruktionen att leverans på terminskontrakten innebär att köpare måste ta ut materialet och säljare måste leverera in materialet.Ännu kvarstår problemen och osäkerheten inför leverans på novemberkontraktet.Matifs novemberkontrakt gick upp med 4 % i veckan.Övriga löptider på Matif stängde oförändrat i pris på veckan. Chicagobörsen var också oförändrad. Uppgången beror inte, som någon sagt, på att franskt vete återigen fick plats hos GASC, utan på att Sénalia och Socomac är fulla och inte tar emot vara från dem som vill leverera in när terminerna förfaller den 11 november. Dubbleringen av säkerhetskravet för dem som är sålda terminer innebär också ett köptryck - av terminer. Dessa beslut av börsen själv, tror jag ligger bakom prisuppgången på 4 %. Inte något annat.Marknadens aktörer har bråttom att ta sig ur marknaden. Den 14 oktober var antalet utestående kontrakt i november 102,000 kontrakt.I fredags hade antalet minskat till 36,465. Det är en minskning med 65,535 kontrakt. Januari-kontraktets öppna balans (antal utestående kontrakt) har ökat från 78,000 till 97,277, alltså inte fullt 20,000 kontrakt. De flesta kontrakt som stängs i november har alltså inte rullats till januari.Totalt sett har antal utestående kontrakt på Matif minskat med 38,000 kontrakt till 287,000 kontrakt sedan den 14 oktober. Detta återspeglar delvis ett normalt säsongsmönster, men den öppna balansen krymper mer än vad säsongsmönstret motiverar. Handlare lämnar helt enkelt börsen.Novemberkontraktets pris har på kort tid rusat från 160 euro till över 170, innan det rekylerade ner i fredags och stängde på 165.75 euro per ton för novemberleverans (som alltså är omöjlig).Chicagovetet (december) gick upp till motståndet på 542, där säljare väntade och sålde ner priset till 517 i fredags. Rekylen uppåt är nu över och det kommer säkert en släng till nedåt. För Matif innebär det troligtvis 160 euro och för Chicagos decemberkontrakt åtminstone 500 cent blankt.EU:s exportlicenser ligger på 9.065 mt, som är nästan 10 % mer än samma tid förra året.Sådden av höstvete i USA har avancerat från 56 % färdigt förra veckan till 68 % den här veckan.Vetepriset i Kina har rasat till den lägsta nivån sedan i maj. Vi tittar på terminskontraktet på "Strong Gluten Wheat" på Zhengzhou Commodity Exchange.Terminskontraktet handlas i CNY per ton. Det kinesiska priset har varit stigande i förhållande till Chicagos pris sedan i april/maj och fram till slutet av september. Sedan dess har det kinesiska priset fallit snabbare än Chicagopriset. Under oktober har det kinesiska priset rasat med nästan 20 %.Fredagens COT-rapport berättar om att non-commercials återigen har köpt tillbaka en del av sin nettosålda terminsposition. Non-commercials köpte drygt 6000 kontrakt och är nu nettosålda 69,000 kontrakt.Mest sålda var de i mitten av september och att trenden har vänt den senaste månaden får tolkas som att marknaden i det lite längre perspektivet håller på att blir lite mindre negativ till prisutvecklingen framöver.Under veckan kom rapporter om att det ryska höstvetet går i vintervilan i det sämsta skicket på fem år. GASC köpte 180 kt franskt, ryskt och rumänskt vete till ett pris som var 7 - 9 dollar högre per ton än vid den föregående GASC:en.Det var val i Ukraina och den sittande majoriteten kommer att få regera vidare med fortsatt närmande till EU. I Brasilien var det presidentval och det verkar som om Dilma Rousseff sitter kvar som president med minsta möjliga segermarginal, vilket inte uppskattas av näringslivet och som förmodligen kommer att ge något lägre växelkurs.I ett längre perspektiv befinner sig vetepriset på en låg nivå. Ett långsiktigt jämviktspris är högre än dagens nivå. På kort sikt, den kommande veckan, kan det nog ändå komma en släng nedåt i priset.Decemberkontraktet CZ4 nådde upp till motståndet på 360 cent förra veckan och har hängt sig kvar där samtidigt som kraften i uppgången ebbat ut. I fredags stängde marknaden på 353 cent, dagslägsta.Skörden av majs i USA är sen, för att inte säga, mycket sen. I måndags var endast 31 % skördat, lite drygt hälften av vad som varit normalt de senaste fem åren (53 %).Den sena skörden gör nog att det inte finns så stora förutsättningar för en höjning av yield-estimatet.DOE rapporterade etanolproduktionen, som var lite högre, men inte riktigt visar samma "oomph" som vanligt så här års.Spekulantkollektivet ökade på sin köpta position i terminsmarknaden med 32,000 kontrakt. De är nu nettoköpta nästan 58,000 kontrakt. Förmodligen är det insikten att genomsnittlig produktionskostnad ligger på 400 cent per bushel, medan priset CZ4 ligger på 353, som ligger bakom. Det är inte långsiktigt hållbart med en marknad som har det förhållandet mellan pris och genomsnittlig produktionskostnad.På längre sikt är majspriset för lågt, men på kort sikt, tror jag att det kan komma en släng till nedåt.Sojabönorna (SX4) steg med ytterligare 3 % i veckan. De längre kontrakten gick upp mindre.I fredags nådde novemberkontraktet 1000 cent. Priset har därmed stigit med 100 cent sedan bottennoteringen vid 900 cent vid månadsskiftet september / oktober.Efter att marknaden rört vid 1000-cent, föll priset snabbt och stängde på dagslägsta som var 977.50 cent per bushel.Sojamjölet passerade motståndet vid 340, och gick ända upp till 360 dollar som nåddes i fredags. Där väntade dock så mycket säljare att priset föll ner och stängde under torsdagens stängningspris. Det borde vara slutet för uppgången. 340 dollar är nu en teknisk stödnivå för en eventuell rekyl nedåt.Sojaoljan fortsatte de senaste två månadernas "sidledes" rörelse och slutade i princip på oförändrat pris jämfört med förra veckan.Skörden av sojabönor i USA avancerade från 40 % klar, till 53 %.Sådden i Brasilien hade i veckan nått 10 % klart. Det är den långsammaste takten sedan 2008. Normalt sett skulle nästan dubbelt så mycket ha varit sått. Brasilien har dock varit ovanligt torrt / torkdrabbat. Mer regn väntas komma in.Ett tema i marknaden har varit att det varit vått i USA (vid skörden) och torrt i Brasilien (inför sådden). Enligt den senaste tvåveckorsprognosen från GFS-modellen blir det nu tvärt om, med torrt väder i USA och mer nederbörd än normalt i Brasilien.Spekulantkollektivet köpte 9600 kontrakt enligt veckan COT-rapport från CFTC. De är nu nettosålda 51,000 kontrakt.Man får ändå en bild av att sentimentet har passerat sin mest negativa punkt. Sentimentet har förbättrats stadigt den senaste månaden och det har gått väldigt fort i sojamjölet framförallt. Från ett stort fokus på stigande lager, har prisuppgången varit överraskande snabb.Novemberkontraktet för rapsfrö följde med sojabönorna uppåt i början av veckan och föll också i fredags och stängde på dagslägsta som var 323 euro per ton. Medan novemberkontraktet stängde i princip oförändrat på veckan, steg de längre kontrakten med 1 %. Priset ligger alltså kvar på samma nivå som det gjort de två senaste månaderna.Contangot mellan november och februari är värt 13 % omräknat som årsränta. Terminerna med förfall och leverans i maj ger ett terminspåslag på 9 % omräknat till årsbasis. Den som lagrar och prissäkrar, kan alltså prissäkra in en intäkt på 9 % på årsbasis.Potatispriset stängde veckan med en liten uppgång på 20 eurocent från förra veckan, eller +4 %. Tekniskt pekar trenden fortfarande nedåt, men frågan är som sagt var botten ligger.Skörden går mot sitt slut eller är slut och det betyder att den säsongsmässigt svaga perioden är över.Lean hogs decemberkontrakt fortsatte initialt prisfallet och nådde ner till 88 cent innan en rekyl satte in som tog upp priset till 90.25 cent.Fredagens handel var den starkaste på hela veckan och handelsdagen avslutades nära dagshögsta pris.EUREX har nu bara två terminskontrakt noterade och det verkar som om börsen håller på att avveckla marknaden. Det finns bara 5 kontrakt utestående i dessa två instrument totalt och det är bara i det ena kontraktet dessa fem kontrakt handlats.Det andra har noll utestående kontrakt. Medan omsättningen slår ideliga rekord i terminskontrakten på mejeriprodukterna smör och skummjölkspulver samt i potatis, har omsättningen i griskontrakten gått stadigt bakåt.Griskontrakten började sin bana på Amsterdambörsen, där handeln slutade i en skandal med en corner i den fysiska marknaden. Dessa kontrakt hade fysisk leverans.Hannover Warenterminbörse tog sedan över kontrakten med kontant slutavräkning mot ett prisindex och när den lades ner, startade EUREX snarlika kontrakt. Nu är alla dessa kontrakt återigen på flytt, till det av EUREX delägda EEX i Leipzig, som är hem för den europeiska elbörsen.Arla meddelade i veckan att de behåller sitt pris oförändrat i november. Bakom det beslutet ligger förmodligen en gissning att marknaden håller på att bottna ut.Vi kan se att börspriset för mjölk, basis EUREX SMP och smör, ligger på 3 kr. Normalt sett är Arlas pris ca 40 öre lägre än priset på produkterna, vilket alltså skulle ge ett Arla-pris på 2.60.Men studerar vi vad som hände med priserna vid den förra gången som marknaden bottnade ut, sommaren 2012, ser vi att skillnaden mellan Arla och börspriset krympte. Jag skulle ändå tro att Arla kommer att behöva sänka ytterligare minst en gång och behålla priset lågt en tid.Om de väljer att inte sänka priset kommer det att finnas behov av att behålla priset lågt längre tid än annars.Eurex-marknaden har hållit sig stabil den senaste månaden. Smörpriset ligger stabilt strax under 3000 euro per ton. SMP-terminerna har fallit något, särskilt efter att SMP föll på Global Dairy Trade-auktionen, men kraften i prisnedgången från i våras och somras finns inte kvar.Fortsatt prognos om blötare väder i Brasilien fortsätter att tynga marknaden för socker, som backade med 1 % i veckan.