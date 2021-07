Prisrallyt på timmer snart över

Just nu är virkesmarknaden glödhet i Sydsverige. Priset på rotposter ligger mellan 375 och 475 kronor per skogskubikmeter. Det motsvarar 750-950 kronor toppmätt och en prishöjning på cirka 40 procent sedan i somras, skriver Danske Bank.



Prisrallyt beror på en oväntat stor efterfrågan på trävaror i kombination med låg avverkning. Det har skapat timmerbrist. Danske Bank tror dock att den absoluta pristoppen för sågtimmer i södra Sverige är passerad, eftersom nivån inte är försvarbar med nuvarande trävarupriser.



Marknaden ser tuff ut för konstruktionsvirke av gran, som är huvudprodukten i Sydsverige. Minskat byggande under vintern och ökad konkurrens från sågverken i Tyskland kan ge en tuff start på året för de sydsvenska sågverken. Därför är det enligt banken hög tid att avverka för skogsägare som vill avnjuta den här pristoppen.



Framtiden ser mer positiv ut för trävaror till snickeriändamål, speciellt av fura, som är en stor produkt i norra Sverige. Efterfrågan hålls uppe av rotavdraget för renovering och tillbyggnad och den furudominerade Mellanöstern- och Nordafrikamarknaden. Volymerna dit har ökat och står nu för en fjärdedel av Sveriges trävaruexport.



Banken förutspår ändå inga större prishöjnin

gar i norra Sverige. Flera stora sågverk har lagts ned i området och de som är kvar har inte skruvat upp produktionen så att det råder brist. Timmerpriserna har höjts och virkesflödet fungerar relativt väl.



Skogsägarna i Mellansverige kan däremot räkna med prishöjningar, tror banken. Där har inte timmerpriset stigit på samma sätt som i Sydsverige och nu börjar råvaran tryta på många håll. Mellansverige har det sämsta flödet av virke för tillfället, skriver Danske Bank. Tina Andersson