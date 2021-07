Prispress på potatis

Spannmål i stället för potatis - det rådande prisläget får potatisodlarna att börja tänka på andra alternativ. Priset ligger nu mellan 1,50 kronor och 1,80 kronor per kilo, på tok för lågt för acceptabel lönsamhet enligt odlarna.

- Det som hänt är att vi hamnade för lågt i midsommarruschen, då finns risken att man fastnar på en nivå som håller i sig, säger Lars Elofson, ordförande för den konkurrensneutrala branschorganisationen Svensk Potatis.



Under butikernas midsommarkampanjer säljs potatisen till lågpris.

- Då är inköparna inte så noga med kvaliteten, därför fick vi se väldigt varierande kvaliteter i butikerna i somras.



Just nu har odlarna startat skörden av skalmogen höstpotatis som ska lagras in. Höstpotatisen kan sorteras och därmed blir det lättare att hålla uppe kvaliteten.Marianne Persson