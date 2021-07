Prisnedgång på vete på gång

Sojamarknaden är positiv. Rapsmarknaden befinner sig i ett trading - intervall. Grispriserna i Sverige håller sig konstigt högt, fast de fallit i Europa sedan sommaren.

Vetepriserna i Sverige, jämfört med Matif, säger LAGRA och Sälj på termin, eller om du har råd: köp, men vänta på rekyl med köpet



Vete

Vetepriset steg hela veckan, för att i fredags avsluta med att rusa fyra euro per ton på Matif, men sedan tvärvända och sluta lägre än i torsdags. Fredagen började med en allmän "short covering". Såväl spekulanter som köpare (kvarnar, mm) har legat korta - för att de kanske bundit upp sig med fast pris, men inte köpt tillräckligt och ingenting på termin. Medan vi på banken trott på prisuppgång och investerare med oss, har det samtidigt funnits många som tyckt att de stora lagren borde utgöra ett hinder för priset att stiga. Vad som hände i fredags var att någon eller några av dessa fick panik och bestämde sig för att köpa vad de borde ha gjort.



Vad som hände sedan var att investerare, som köpt nere på 120 euro per ton och däromkring, tog hem vinster. Det märkte vi både i Sverige och det rapporteras om det från USA, där investeringsfonder stod på säljsidan.



Fundamentalt börjar det se "bullish" ut. Inte för det här årets skörd, men för nästa. Det är ordentligt vått i USA. Man har ännu svårt att skörda majs och bönor och det börjar bli sent att så höstvetet.

Samtidigt finns fortfarande mycket vete kvar i silos att sälja från höstens skörd.



Enligt CFTC:s Commitment of Traders rapport över spekulanternas nettoposition, är denna på CBOT en såld netto på 30 076 kontrakt (förra veckan 35 410). För två veckor sedan var den sålda spekulativa positionen -48 243 kontrakt. Det har alltså skett en betydande "short covering".



Chicago ligger nu över Matif. Matif är köpvärt, om man tänkt sig köpa. Skall man sälja - för att ta hem vinster, sälj hellre Chicago. Man kan se att spreaden mellan Matif och Chicago är som störst vid maj-kontraktet på Matif - det är alltså lite "för billigt".

Av terminskurvan ovan ser man ändå att man kan sälja och därmed prissäkra nästa års skörd på 147 euro (januari). Visst borde det vara attraktivt för många nordiska bönder?? Att med säkerhet veta att man får så pass mycket betalt...



Var Matif:s november 2011 ligger ser man inte riktigt, men den borde ligga på ca 155 euro per ton. Är det någon läsare som vill prissäkra 2011 års veteskörd på ca 155 euro? Det är bara att ringa oss på banken i så fall.

Vi kan titta lite på spreaden mellan svenska spotpriser och Matif i diagrammet nedan:





Skillnaden ("Basis") mellan Matif (november) och spotpriset i Sverige är -18 procent, vilket är väldigt högt i ett historiskt perspektiv. Genomsnittet för de senaste fyra åren är -9 procent. Enligt historiska säsongsmönster borde basis börja minska nu, för att nå minimum i november. Genomsnittlig basis för de senaste fyra åren är -5 procent i november. Istället ökade faktiskt basis från förra veckan från -17 procent till -18 procent.



Det här kan man självklart utnyttja!! Om du innehar vete, som du tänkt sälja, kan du sälja terminer istället och vänta till dess basis har minskat. Om Basis minskar till exempelvis -10 procent, så innebär detta att allt annat lika har priset på dina sålda terminskontrakt gått ner i förhållande till ditt fysiska vete med 8 procent. Du innehar lika mycket som du sålt (på termin), så du har ingen marknadsposition. Oavsett om prisnivån stiger eller sjunker, så påverkas inte ditt resultat av detta. Ditt resultat påverkas endast av förhållandet mellan terminspriser och spotpriser. Det finns kanske så mycket som 8 procent extra att tjäna på detta, utan risk.



Jag talade på ett "event" som Tornum bjöd in till i onsdags. För att ha möjligheter att tjäna extra på såna här anomalier i marknaden, ligger deras produkter mycket väl till, så klart.



Raps

Rapsen handlas i ett snävt intervall mellan tekniskt stöd på 260 och motstånd på 270 euro per ton, på Matif. I Kanada var situationen helt annorlunda. I torsdags föll priserna med nära nog "limit down", dvs nära gränsen för hur mycket priset på terminsmarknaden får falla på en dag. Orsaken var att Kina infört stopp på import av rapsfrö från Kanada pga en växtsjukdom (Blackleg på engelska). Analytiker anser att detta är ett politiskt drag för att begränsa importökningen till Kina, som ligger på 265 procent i år och som lett till en ökning av de statliga lagren av rapsolja. Priset på rapsoljeterminer på Dalian-börsen steg kraftigt i fredags, vilket kanske även berodde på att den malaysiska palmoljeskörden rapporterades kunna bli mindre än väntat, pga skyfall, vilket är märkligt med tanke på El Nino.



Sojamjöl

Sojamjölet befinner sig i en prisuppgång, positiv trend med andra ord. Det finns en uppåtgående stödlinje som utgör bas och där marknaden hämtade kraft i veckan som gick. Fredagens vinsthemtagningar lyckades inte pressa ner priser under torsdagens stängningspris. Vi har alltså inte någon anledning att tror annat än att priset på sojamjöl skall fortsätta upp.

Tekniskt har priset rekylerat ner till 290 dollar för två veckor sedan och fick stöd vid den uppåtgående stödlinjen där. Nu väntar uppgång. Om resten av råvarumarknaden får det kämpigt, är det ändå troligt att sojamjölet kommer att vara en av de starkare råvarorna.Torbjörn Iwarson