I samband med det lägre priset så sänks även priserna på bensin, diesel och HVO-100 med 35 öre per liter.

HVO-100 under 16-kronor

Det alternativa drivmedlet HVO-100 åkte genom måndagens sänkning ner under 16-kronorsgränsen och kostar nu 15,91 kronor per liter. Senaste gången drivmedlet låg på de prisnivåerna var under januari 2019.