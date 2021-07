Prishöjning på vete, majs och soja att vänta

Enligt den klassiska indikatorn, RSI är dessa marknader "översålda". Vi tror därför på att en generell rekyl uppåt är nära förestående för vete, majs och sojabönor. Den spekulativa positionen i terminer har också blivit kraftigt nettosåld, även det ett tecken på att en vändning i sentimentet kan ge en kraftig rekyl uppåt. När det gäller marknader, åtminstone: när alla tänker likadant, är det troligt att alla har fel.



Man bör kanske då också minnas ett annat gammalt visdomsord, "Bottom pickers are cotton pickers". Men vi tror ändå att nu är det dags för en rekyl uppåt.



Vete

Vetet är "översålt" och en rekyl uppåt kan ske tidigt i veckan. Man ser det på den tekniska indikatorn, som kallas för RSI (Relative Strength Index). RSI kan ligga mellan 0 och 100. Ett index över 70 anses vara "överköpt" och under 30 anses vara "översålt". RSI ligger vid 30 nu.



Vi kan se att när RSI legat under 30 det senaste året - vid kursbotten i september, har det indikerat en vändning. I veckan har vi haft RSI på samma nivå, dvs under 30, vilket signalerar en (temporär eller permanent) botten på priserna.



Även bortsett från RSI kan man förstå att vi kan stå inför en vändning. INGEN har köpt vete sedan USDA-rapporten i tisdags för två veckor sedan. Vi har bara sett säljare, som fått leta köpare till allt lägre priser. Såväl kvarnar som investerare har dragit öronen åt sig. Men som en person vi pratade med påminde - vi går nu in i våren snart och självklart kommer det att komma larmrapporter om torka, med mera, som det alltid brukar göra. Att reaktionen blev så negativ på USDA-rapporten var i och för sig lite märkligt, eftersom det inte var någon nyhet för någon att produktionen skulle vara så stor och att lagren skulle vara så välfyllda.



Som vi ser ovan finns ett tekniskt stöd vid en prisnivå på 133.50 - som är nivån för bottennoteringen i september.

Spekulanterna är kraftigt sålda i senaste Commitment of traders-rapporten från CTFC, netto - 58,000 kontrakt, vilket tyder på en ovanlig övertygelse om att priserna ska ner. Detta är också ett tecken på att vi kan stå inför en prisuppgång, en vändning uppåt.



Majs

Tekniskt har decemberkontraktet fallit ner till en nivå där det tidigare funnits köpare, alltså på 400cent-nivån. Det gör att vi tror att just nu - har vi sett det värsta för majspriset.



Raps

Rapsfröpriset har brutit uppåtgående trendlinje, stödet för uppgången. Nedgången har dock inte blivit så tvär som för spannmålsmarknaderna. Det tycks finnas stöd strax över 280 euro.



Sojabönor

Prisfallet på sojabönor efter USDA-rapporten har varit väldigt kraftigt. Från att ha tidigare ha lyfts av Kinas efterfrågan som tema, är nu fokus på Brasiliens gränslösa förmåga att mätta världens stora efterfrågan på sojabönor. Enligt USDA kommer globala lager per den 30 september att uppgå till 59,8 miljoner ton, vilket är 39 procent mer än i höstas och den näst högsta nivån någonsin.



I april börjar sådden i USA. Sojabönor är ännu onormalt dyra i förhållande till majs, som vi nämnt under avsnittet om majs tidigare i det här brevet. Mot den bakgrunden skulle sojabönspriset kunna falla ytterligare några procent i förhållande till majspriset.



Däremot har fallet i pris på bönorna varit mycket såväl kraftigt som plötsligt. Det har gjort att priset kommit ner i nivåer där priset tidigare stått och vägt. RSI-indikatorn, säger att marknaden är "översåld" och att en rekyl kan vara omedelbart förstående.



Gris

Lean Hogs priserna föll kraftigt den är veckan. Decemberkontraktet gick ner till 65 cent per pund, en teknisk stödnivå. Orsaken är nya rapporter om att Ryssland, som är ett betydande importland, håller på att bygga upp sin egen produktion. Ryssland meddelade i veckan att landet behåller importrestriktioner på kycklingkött. Förra året var Ryssland den största importören av amerikanskt kycklingkött. Marknaden har tolkat detta som att försörjningen av kött är god i Ryssland och alltså fört över slutsatsen till fläskmarknaden.



Ryssland stoppade importen den 1 januari, med hänvisning till att man i USA tillåter en högre dos av klor på köttet, som skyddande behandling. Det kommer alltså att bli realisation av kyckling i USA, vilket dämpar efterfrågan på fläsk.

Å andra sidan rapporteras att lagren i USA av fryst kött minskade med 15 procent i december jämfört med november, enligt USDA. USA exporterade 383,2 miljoner pund i november, vilket är 11 procent mer än för ett år sedan. Produktionen i december minskade med 3,3 procent jämfört med december 2008. Besättningarna har minskat i två år, pga dålig lönsamhet.

Torbjörn Iwarson