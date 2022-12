Prisfesten uteblev - trots skörderekord

– Det hade varit en bättre strategi att sälja i förväg i april, säger lantbrukaren Ulf Andersson till Dagens Industri.

Få sålde på termin

Väntade för länge

Enligt Jordbruksverkets bedömningar landar årets spannmålsskörd på 5,9 miljoner ton, vilket är den största sedan 1997.Men de svenska bönderna är inte ensamma. Även världens övriga bönder har haft ett bra skördeår - vilket avspeglas i priserna.– Spannmålsbörsen i Paris är en bra indikator på hur priset på spannmål utvecklas även i resten av Europa. Där kostade ett ton vete 220 euro per ton i april. Nu kostar det 150 euro per ton, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen Lantbruk, till tidningen.För att säkra sig mot prisfall brukar bönderna sälja skörden på termin. Men i år är det enligt Mikael Jeppsson en ovanligt liten andel som har sålts på förhand.– Den 1 juli hade svenska bönder inte sålt mer än 10 procent av sin skörd. Likadant var det i Tyskland och Frankrike. Med facit i hand kan man säga att de skulle ha sålt mycket mer, för priserna fortsatte att falla, säger han.Ulf Andersson på Bakvångens gård i Skåne hör till dem som valt inlagring som alternativ. I somras lagrade han in hälften av sin rappsskörd i väntan på bättre priser.– Men det känns som om priset är på väg ännu längre ned. Jag borde ha sålt skörden i förväg i april, säger han till Dagens Industri.Ulf Andersson tror på långsiktighet och att hålla fast vid beslutade strategier.– Om man följer priset är det stor risk att att man väntar så fort priset går ned, och då sitter man där när priset fortsätter sjunka. Som nu.