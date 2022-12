Prisfall på vete och majs

Det har varit en allmänt svag marknad för jordbruksprodukter med prisnedgångar även i gris och potatis. Vetepriset i Paris steg, men det rättar antagligen till sig i veckan som kommer. Den pressade marknaden för mjölkprodukter gick mot strömmen och fortsatte sin prisuppgång från bottennivåerna i december. Marknaden för mjölk kan vara inne i en stigande pristrend.

Odlingsväder

Berör viktiga jordbruksområden

Vete

Inne i en trend

Majs

Sojabönor

Kommande skörden

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Norra USA och Kanada väntas liksom förra veckan bli något varmare än normalt, men bara något.Norra Argentina och södra Brasilien väntas få mer nederbörd än normalt de kommande två veckorna. Däremot fortsätter nederbörden över Mato Grosso (sojabönor), Goiás (sojabönor) och Minas Gerais (kaffe) vara ner till 40 % av normal de kommande två veckorna också.Hela Europa väntas få dubbla normala nederbörden även de kommande två veckorna. Östra Centraleuropa blir några grader varmare än normalt, medan i stort sett hela Västeuropa, inklusive blir några grader kallare än normalt den kommande veckan.Svartahavsområdet är varmare än normalt, men centrala Ryssland är ner till 15 grader kallare än normalt. Dessa områden är normalt sett vårveteområden.Som jag skrev förra om prognosen förra veckan, har regnen (och översvämningarna) av palmoljeodlingarna i Malaysia upphört.Norra Kina väntas få upp till 6 gånger normal nederbörd. Det berör de områden som är viktiga jordbruksområden i Kina. Det skulle inte förvåna om nyhetsrapporter om detta kommer att dyka upp längre fram. Kanton-området är det enda som är torrare än normalt.ENSO väntas enligt de senaste prognoserna ligga på gränsen till El Niñ ända fram till september.Förra veckan inleddes med den kvartalsvisa lagerstatistiken från USA och årets första Wasde-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet USDA. Lagren per den 1 december var högre än marknaden hade förväntat sig. Medan förväntningarna låg på 1506 mbu, visade de sig vara 1525.I Wasde-rapporten höjde USDA estimatet för utgående lager av vete 2014/15 (sista juni) från 192.90 miljoner ton till 196 mt (185 mt förra året).Det är tydligt att marknaden år efter år har börjat producera vara som inte konsumeras. Höjningen av utgående lager beror på att produktionen justerades upp från decemberestimatet från 720 mt till 723 mt, främst beroende på en uppjustering av skörden i Kanada från 27.50 mt till 29.3 mt.Euron tappade 3 % mot dollarn och även 2 % mot den svenska kronan. Det har rört sig en hel del på valutamarknaden, då Schweiz centralbank släppte sin växelkurs helt fri med följden att den steg med 30 % mot alla andra valutor. Terrorangreppen i Paris och Bryssel (som kvävdes i sin linda) har ökat risknivån och därmed riskpremien för EU.Chicagovetet (mars) sjönk med 5 %, vilket alltså både på högre lager i USA än väntat och en uppjustering av utgående lager i Wasde-rapporten och en starkare dollar.Kvarnvetekontraktet i Paris för mars-leverans steg dock med 1 %, vilket främst beror på en märkligt stor uppgång i fredags. Chicago slutade senare på kvällen nära bottennivåer och däri ligger nog en stor del av förklaringen - marknaderna stängde vid olika tidpunkter. Paris sjönk större delen av veckan, efter Wasde-rapporten, precis som Chicago. Det skulle därför inte förvåna om Paris öppnar ner den här veckan.Contangot mellan frontmånaden och nästa (mars till maj alltså) har minskat från 3 % förra veckan till 2 % på Parisbörsen. Vi såg alltså en uppgång i marskontraktet. Septemberkontraktet i Paris gick ner med 2 % i pris. Medan majkontraktet handlar i 197.25 euro, handlas september i 192.75 euro.Marknaden förväntar sig alltså ytterligare högre produktion efter årets skörd. Det är tydligt att spannmålsmarknaden är inne i en trend med successivt högre utgående lager för varje år. Det gör att man inte ska ha allt för högt ställda förväntningar på prisuppgångar.Contangot i Chicago sjönk från 4 % till 3 % (på årsbasis) mellan mars och maj, men det råder 9 % contango till december - tvärt emot hur det ser ut på Parisbörsen. Medan spotkontraktet i Paris handlas på 1846 kr/ton ligger det på 1604 kr/ton i Chicago. Decemberkontrakten skiljer sig också åt prismässigt, trots backwardation i Paris och contango i Chicago. Paris ligger på 1810 kr/ton och Chicago på 1681 kr/ton. Vanligtvis ligger Paris högre, så det är inte en ovanlig situation, men skillnaden är möjligen ovanligt stor.Lagren per den 1 december, som rapporterades i måndags i samband med Wasde-rapporten låg på 11,203 mbu, vilket var högre än 11,146 mbu som marknaden hade förväntat sig.I Wasde-rapporten sänktes produktionen av majs i USA från 366 mt till 361 mt i den slutliga produktionsstatistiken för höstens skörd. Däremot höjdes Kinas produktion från 214 mt till 215.5 mt. Totalt sett innebar den stora sänkningen av produktionen i USA att global produktion också sänktes från 990.32 mt till 988.08 mt.Globala utgående lager sänktes med 1.5 mt till 189.15 mt (förra året 172 mt). Analytikerna på USDA gjorde den stora sänkningen i USA, från 51.01 mt i decemberrapporten till 47.69 mt i januarirapporten.Mindre höjningar gjordes för Kina, som fått högre produktion och i även i EU-28 med nästan 0.5 mt. Produktionen höjdes även för EU-28 med nästa 1 mt till 73.96 mt.Marskontraket CH4 sjönk med 4 % i veckan som gick, vilket inte var så uppenbart med tanke på Wasde-rapporten. Prisfallet skedde framförallt i de kortare kontrakten. Decemberkontraktet sjönk med endast 2 %, vilket betyder att priset för leverans då, innebar en uppgång i eurotermer, t ex. Contangot är liksom förra veckan 12 % uttryckt på årsbasis mellan mars och maj. Det är alltså betydligt högre än Chicagovetets 4 %.Lagren per den 1 december, som rapporterades i måndags i samband med Wasde-rapporten låg på 2,525 mbu, vilket var lägre än de 2,590 mbu som marknaden hade förväntat sig.Dagen efter publicerade Kina importen för en rad råvaror, bland annat för sojabönor. Den uppgick i december till 8.53 mt, upp från 6.03 mt i november.Att decembersiffran är väsentligt mycket högre än för en normal månad är helt normalt, men samtidigt naturligtvis högre än förra årets decembersiffra. Att importen varit hög under hösten i Kina återspeglas bland annat i den högre exporten från USA. Vi ska se nedan att USDA tagit intryck av detta.Brasiliens jordbruksdepartement publicerade, som nämndes i förra veckans marknadskommentar sina estimat för den kommande skörden av framförallt majs och sojabönor fredagen innan och USDA hann uppenbarligen ta del av den informationen.Sojabönor höjdes till skillnad från majs i den slutliga produktionsstatistiken för USA till 108 mt.USDA tog också till sig CONABs (Brasiliens) estimat och höjde produktionen där från 94 mt till 95.5 mt. Totalt sett höjdes global estimerad produktion från 312 mt till 314 mt.Utgående lager höjdes dock bara marginellt från 90.28 mt till 90.78 mt, vilket återspeglar den starka export som USA har haft under hösten och som vida överstiger USDA:s tidigare prognos.Uppjusteringen av global produktion och Världsbankens sänkning av global ekonomisk tillväxt, och starkare dollar, lade sordin på sojamarknaden i veckan. Marskontraktet på sojabönor föll med 6 % och sojamjölskontraktet med 10 %! Sojaoljan backade med bara 1 %, dock. Längre terminskontrakt på sojamjöl har inte fallit lika mycket som marskontraktet. Decemberkontraktet gick ner med 5 %. Ett kg sojamjöl för marsleverans kostar 2.94 kr och för decemberleverans 2.83 kr.Ett orosmoment är torkan i Brasilien, vilken förutom att värst ha drabbat Minas Gerais, också påverkar delstaterna Goiás och Mato Grosso.Mato Grosso är centrum för Brasiliens sojaproduktion. Förra årets torka sänkte skörden med nästan 10 mt i Brasilien. Marknaden håller därför extra koll på hur vädret utvecklar sig där.Terminerna på rapsfrö backade med 1 % för alla terminslöptider. Rapsmjölet kvoterades ett par procent upp (märkligt med tanke på prisfallet i sojamjöl) och rapsoljan ner 1 %.April-terminen på potatis på Frankfurtbörsen Eurex föll tillbaka från förra veckans 4.90 euro per 100 Kg, till 4.60. Terminen för leverans i april nästa år steg dock med 1 %.Lean hogs majkontrakt fortsatte falla, den här veckan med 2 %. Februari föll med 6 % och april med 3 %.Prisuppgången som noterats de senaste veckorna, fortsatte i veckan på EUREX. SMP steg med 3 % och smör med 5 %. Värdet av mjölkråvara basis terminerna på SMP och smör steg med 2 % till 2.94 kr/Kg för januari och 2.96 kr/Kg för februari.Går vi fram till terminen som avräknas mot prisindex den 29 juli ligger priset på 3.02. Marknaden handlar i contango, förmodligen beroende dels på lagerkostnad och dels kanske på förväntningar om en fortsatt prisuppgång. Sedan förra året har priset fallit med 28 %.I USA, som verkar ligga med eftersläpning till vad som hänt på den här sidan Atlanten, var tendensen övervägande negativ i terminsmarknaden även den här veckan.Det ska bli spännande att se om prisuppgången fortsätter på tisdagens Global Dairy Trade, om den tar intryck av den europeiska eller amerikanska marknaden.