Prisfall på vete efter rapport

Marknaden hade förväntat sig mer nedskrivningar än rapporten levererade.

Skrivs upp

Större odlingsareal

Slutlagren

USDA höjer prognosen för veteproduktionen i världen med 2,6 miljoner ton jämfört med förra månadens Wasderapport. Produktionen höjs för Ryssland och Ukraina där det har regnat.Även EU:s veteproduktion justeras upp något som en följd av goda växtbetingelser i Storbritannien och Frankrike.Världens konsumtion av vete skrivs också upp, i EU med 1 miljon ton. Slutlagret sänks med 0,9 miljoner ton till 202,4 miljoner ton men är ändå det högsta sedan 2009-2010.USDA skriver upp de globala slutlagren av majs.USA sänker sina inhemska slutlager för soja 2015-2016. Världens totala produktion av oljeväxter lyfts däremot med 0,7 miljoner ton till 531,9 miljoner ton.Skörden av sojabönor i Ryssland höjs på grund av en större uppskattad odlingsareal.Rapsskörden i EU justeras upp med 0,5 miljoner ton till 22,1 miljoner ton på grund av bättre skördeutsikter. I Ukraina sänks förväntningen på rapsskörden.En högre förbrukning av oljeväxtfrö i världen gör att slutlagren sänks med nästan 3 miljoner ton 104,6 miljoner ton. Men det är ändå drygt 7 miljoner ton mer i lager än 2014-2015.Novemberterminen för raps på Matif gick ned under onsdagen till 373 euro per ton. Septemberterminen för vete sjönk också och stängde på 183,50 euro per ton.