Prisfall på majs och soja

På tisdag är det dags för USDA att publicera sin Wasde-rapport för månaden. Marknaden förväntar sig något högre utgående lager av majs i USA jämfört med februari, 1831 mbu mot 1827 miljoner i februarirapporten.

För vete förväntas utgående lager vara 703 mbu (mot 692 mbu i februari). För sojabönor väntas lagren vara mindre än i februari, 377 mbu mot 385.På förra veckans Global Dairy Trade var prisuppgången måttliga 1,1 %, vilket inte förvånar med tanke på att vi redan i förra veckans marknadskommentar observerat att terminspriserna på Eurex gått ner både för smör- och SMP-marknaderna.Nedgången på Eurex fortsatte i veckan som gick efter GDT-auktionen.FAO:s index för matpriserna i världen var i februari 14 % lägre än förra året. Det är inte bara spannmål och mjölk som fallit i pris. Sockerpriset är nere på 13,44 cent per pund och nådde den lägsta nivån sedan 2010 (när priset bottnade på 13 cent).Priset är alltså något under den nivå som nåddes i september förra året (i dollartermer).Australiens Meteorologiska byrå justerade i veckan upp sannolikheten för El Niñ i år. Deras ensembleprognos indikerar El Niñ från och med maj.El Niñ väntas bli allt starkare fram till november. Av åtta prognosmakare som NASA, UK Met Office och Meteo, förutspår två av dem El Niñ i maj, varav en då är Australiens. För juli är det bara två prognosmakare som inte förutspår El Niñ, varav en är UK Met Office (som har haft rätt fel i sina klimatprognoser i modern tid). El Niñ ökar produktionen av spannmål och oljeväxter på norra halvklotet och i Sydamerika, om något.Den positiva effekten på global matproduktion för El Niñ är dock inte alls av samma dignitet som de negativa effekterna av ett La Niñ. Däremot får Australien och Nya Zeeland torrt väder. Det kan påverka världsmarknaden för mjölk, mer än vad det torra vädret redan har gjort.Det blir även generellt sett torrt i Sydostasien, vilket kan påverka produktionen av ris negativt, vilket vi också sett tecken på redan.FAO/AMIS rapport i torsdags visar i en kartbild att odlingsbetingelserna är gynnsamma i hela Kontinentaleuropa, i Argentina, Brasilien, Ukraina, Indien och Kina.AMIS märker bara ut ett område i nordvästra Texas och Oklahoma som ”observandum”, och Thailand (AMIS sänker produktion och lager av ris).USA:s mellanväster har den senaste veckan varit ner till 10 grader kallare än normalt, men den kommande veckan väntas temperaturen bli högre än normalt, enligt GFS-modellen. Nederbörden de kommande två veckorna väntas bli under det normala, med centrum för detta torrare väder just i Kansas, vilket kan ge stöd för vetemarknaden.Sydamerika väntas enligt GFS-modellen bli blötare än normalt i São Paulo och Minas Gerais, men normalt i Goiás och Mato Grosso de kommande två veckorna.Europa väntas bli nästan helt torrt de kommande två veckorna. Jag har nog aldrig sett en så torr prognos för Europa någon gång.Ända från Algarve i söder till Tierp i norr och från Estremadura i väster till Poltava i öster väntas nederbörden bara bli ca 20 % av normal, enligt GFS-modellen. Det väntas i bara regna lokalt i Skottland, Barcelona, på Sicilien och i östra Grekland, samt i Norges norra kusttrakter och i norra Sverige.Australien väntas bli fullständigt torrt, men i nordvästra Indien väntas upp till sex gånger så mycket som normal nederbörd.Chicagovetet reagerade negativt på FAO-rapporten och föll ganska kraftigt i torsdags. Det tekniska stödet för decemberkontraktet på 525 cent bröts.Prisfallet fortsatte under fredagen och marknaden stängde på 510,25 cent. Prisnedgången blev 5 % för decemberkontraktet. De kortare kontrakten föll med 6 %. Dollarn steg med 1 % mot kronan. Euron föll dock med 2 % mot kronan.Även på Matif var det de korta kontrakten som föll mest. Marskontraktet som förfaller på onsdag den här veckan, föll med 3 % i veckan till 181 euro per ton.Decemberkontraktet backade med 1 % till 184,25 cent, motsvarande 1691 kr per ton. Contangot till december är 2 % på Matif, vilket ska jämföras med det för lantbrukare mer attraktiva 12 % på Chicagobörsen.Efter förra veckans stora prisfall var kurserna på fodervetekontrakten i London nästan helt oförändrade i veckan som gick. Contangot är på grund av de stora volymerna som måste lagras ganska högt, på 13 % till decemberleverans.FAO/AMIS publicerade sin rapport för mars i torsdags, den 5 mars. Estimatet för utgående lager 2014/15 höjdes med 7 mt! AMIS väntar sig att lagren ökar kraftigt i Europa och i Asien.En del av uppjusteringen av utgående lager från 192 mt till 199 mt kommer från en uppjustering av global produktion med 3 mt från 724 mt i februaris rapport till 727 mt i den här rapporten. Uppjusteringen är främst hänförlig till Kanada. AMIS anser alltså att utgående lager ökar med 20 mt från förra året.Som nämnt i inledningen väntas USDA sänka utgående lager i USA i den kommande Wasde-rapporten.Värt att notera är att andelen foderspannmål i lager i världen ökar. En stor del av lagren i Europa kommer att vara foderspannmål. AMIS höjde också utgående lager av majs med 2 mt. Sammantaget antyder detta återigen att det bör vara en påtaglig rabatt för foderspannmål.EU hade per den 3 mars gett exportlicenser på 21.3 mt vete, varav Sverige stod för 0.48 mt. Takten är lite lägre än den var för ett par veckor sedan. Även USA:s export var lägre enligt veckans statistik.FAO/AMIS höjde i sin mars-rapport sitt estimat av global produktion med 2 mt till 1022 mt. Det är 1 % högre än rekordproduktionen från 2013 och 11 mt högre än förra året. Utgående lager (för 2015) väntas bli 2 mt högre än AMIS trodde förra månaden. Utgående lager är 19 % högre än förra året.Terminspriserna föll i Chicago med mellan 2 % till 410,75. På ovansidan finns ett tydligt motstånd vid 420 cent. På nedsidan ett tydligt stöd vid 400 cent. Produktionskostnaden ligger enligt tidigare uppgifter vid eller strax under 400 cent för amerikanska lantbrukare. Contangot till decemberleverans är 11 %.Produktionsmarginalen för etanolproducenter i USA har gått från rekordnivåer på nästan 1,50 dollar per gallon för ett år sedan, till negativ nu. Det är orsakat av prisfallet på råolja i USA, som tidigare nämnt.Att produktionsmarginalen är negativ beror på att majspriset ännu inte fallit lika mycket som priset på bensin och på att etanolproducenterna producerar nära kapacitetstaket.Novemberkontraktet som för en vecka sedan stängde precis under 1 000 cent, började veckan med att handla över den nivån, men måndagens handel slutade på en mycket lägre nivå.Det var fallande kurser nästan hela veckan och i fredags stängde marknaden på 965,25 cent. Tekniskt stöd finns vid 950 cent och strax därunder. Botten i september noterades vid 927 cent och nu i månadsskiftet januari/februari bottnade den nedgången vid 940 cent.USDA:s FAS rapporterade i veckan att Kina ser ut att öka sin import av sojabönor. Februari månads importstatistik från Kina väntas under söndagen, men har i skrivande stund ännu inte publicerats.De kortare kontrakten på sojabönor (gammal skörd) föll med 4-5 %, medan novemberkontraktet föll med 3 %.Sojamjölet uppvisar ungefär samma nedgång och sojaoljan någon procent mer. Ett kilo sojamjöl för decemberleverans ligger på motsvarande 2,97 kr/kg, medan man får betala 3,14 kr/kg för leverans nu på marskontraktet, som befinner sig i leveransperioden.Förra veckan var det den brasilianska firman Agroconsult som höjde sitt estimat för Brasiliens produktion i år till 94,7 mt (USDA 94,5).Den här veckan var det AgRurals tur att höja, från 91,9 mt förra månaden till 93,4 mt. Skörden är enligt AgRural klar till 41 % jämfört med 49 % samma tid förra året.Som nämnt i förra veckans marknadskommentar ledde korruptionsutredningen kring det brasilianska oljebolaget Petrobras till förundersökning av 54 personers inblandning och dessa verkar nästan helt och hållet vara parlamentsledamöter för det sittande arbetarpartiet.Den sittande presidenten Dilma Rousseff var ordförande i Petrobras styrelse 2003 – 2010, men säger sig vara helt ovetande om korruptionen.I brasilianska tidningar talas dock om att ställa henne inför riksrätt, vilket har blivit ännu mer intensivt under helgen. Som nämnt förra veckan är hennes popularitet nu den lägsta för en president i landets demokratiska historia. Den här näst intill totala krisen, som inte bara är en regeringskris, utan en kris för styrningen av landet, har fått den brasilianska valutan att falla från 2,60 real per dollar i månadsskiftet januari/februari till 3,06 i fredags.Allt annat lika gör växelkursfallet att exportprodukter som t ex sojabönor, socker, och kaffe blir mer attraktiva att producera i Brasilien, vilket sätter press på dessa marknader. Det är nog det här och inte FAO:s rapport som ligger bakom prisnedgången på sojabönor den senaste veckan.FAO/AMIS lämnade sitt estimat för utgående lager i år oförändrat jämfört med lagernivån i höstas. I linje med vad AMIS skrivit tidigare väntar de sig en hög årlig konsumtionsökning av sojabönor.I den här rapporen räknar de med att konsumtionen ökar med 7 % och det är den högsta takten på 7 år. AMIS justerade upp produktionsestimatet med 1 mt från februarirapporten till 314 mt.Produktionen förra året var 285 mt och det betyder ändå att produktionen ökar 4 % mer än konsumtionen.Novemberkontraktet på rapsfrö i Paris backade med 2 % till 356,25 euro, motsvarande 3269 kr per ton. Terminerna på rapsmjöl handlades i veckan ner mer, med 4 % för septemberkontraktet och 3 % för decemberkontraktet.Rapsoljan handlades som vi då förstår upp, med 2 %. Som du kunde läsa i förra veckans marknadskommentar väntar sig IGC att global produktion av rapsfrö sjunker 2015/16 på grund av väsentligt mycket lägre skörd i EU på grund av förbudet mot betning med neonikotinoider.PotatisApril-terminen på potatis föll kraftigt med 17 % i veckan, från 4,60 euro per 100 Kg till 3,90 euro. Det motsvarar 0,36 kr/kg. Detta följer ett mönster från tidigare år med stor (över-) produktion. Det blir en realisation av varan på slutet.Priset för leverans i april nästa år sjönk även det, men bara med 1 % till 13,90 euro, motsvarande 2,59 kr/kg.Med det torra väder som nu kommer, kan det finnas anledning att fundera över en prisuppgång, men å andra sidan ska ett El Niñ under sommaren leda till en högre sannolikhet för riklig nederbörd i Europa under sommaren.Maj-kontraket på Lean hogs, som steg med 10 % för två veckor sedan, lämnade förra veckan tillbaka 3 %. Priset på marskontraktet på Eurex var oförändrat.Eurex har inte noterat upp något nytt kontrakt och det får vi tolka som att marknaden avvecklas i och med att mars-kontraktet förfaller den 25:e den här månaden.Efter förra veckans svagare utveckling i terminsmarknaden på EUREX, var det inte förvånande att Fonterras Global Dairy Trade-auktion i tisdags dem 3 mars skulle vara mer avvaktande. GDT:s prisindex steg med 1.1 %. Smör steg med 2.5 % och SMP med 5.9 %, men WMP föll med 1 %. Osten steg med 10.8 %.Terminspriset på SMP på Eurex föll med 6 % för mars och med 5 % för juni. Även terminerna på smör föll med mellan 1 och 4 %. Priset på mjölkråvara givet dessa priser ligger på motsvarande 3,21 kr/kg för mars, 3,19 Kr för februari och 3,18 för maj, och så vidare. Det är alltså lägre priser för andra veckan i rad.När kvoterna nu släpps den sista mars kommer det att leda till ökad produktion, allt annat lika och därmed lägre priser. Samtidigt går nu över 27 % av svensk mjölk till pulverproduktion enligt LRF Mjölk.EU:s dyraste mjölk och svenska mervärden, har inte högre värde. Det är inte svårt att gissa vilket land i EU som kommer att stå för neddragningarna i EU när produktionskvoterna släpps fria.