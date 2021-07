Priset på flis fortsätter uppåt

Priserna på trädbränsle fortsätter att krypa uppåt. Särskilt skogsflisen drar i väg, enligt Energimyndighetens prisblad "Trädbränsle och torvpriser" nummer 2 för 2010.



Nu betalar värmeverken 199 kronor, enligt preliminära siffror för första kvartalet, för en megawattimme skogsflis, jämfört med helårssiffran för 2009 som var 181 kronor.

Det är en ökning med nästan tio procent.



Ökningen för returträ och förädlade trädbränslen är mer modest. För till exempel briketter och pellets betalar värmeverken preliminärt 310 kronor per megawattimme, jämfört med 298 kronor under 2009.



Priset på fjärrvärmen till konsumenterna fortsätter också oförtrutet uppåt. Nu ligger priset på ungefär 750 kronor per megawattimme inklusive skatt och moms.

Att jämföra med det ovägda priset för fjärrvärme under 2009 på 693 kronor.



Ett ovägt pris innebär att det inte jämförts med kvartalsvisa uppgifter om fjärrvärmeanvändningen.Härje Rolfsson