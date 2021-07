Här är de nya riktpriserna

Det nya riktpriset för 95-oktanig bensin är på torsdagen 15,63 kronor per liter på bemannade mackar för företagskunder. För diesel är riktpriset efter torsdagens sänkning på 15,93 kronor och HVO-100 hamnar strax under 17 kronor (16,96 kronor per liter).