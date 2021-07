Priset på bensin sänktes med 15 öre per liter och det nya riktpriset är nu under 16-kronorsgränsen. 15,98 kronor per liter är riktpriset för företagskunder på 95-oktanig bensin på bemannade mackar.

Diesel och HVO-100 sänktes med 20 öre per liter. Det nya riktpriset på diesel är nu 16,03 kronor per liter på bemannade mackar. HVO-100 gick passerade likt bensinen också en prisgräns och kostar nu under 17 kronor per liter. Det aktuella riktpriset för HVO-100 är 16,96 kronor per liter.