Priset på diesel drar ifrån bensinen

Priset på diesel höjdes i slutet av förra veckan med 20 öre/litern och det nya riktpriset är 16,71 kronor/litern på bemannade mackar. De båda drivmedlen låg på ungefär samma nivåer under sommaren och under flera veckor kostade dieseln mindre än bensinen, men under hösten har priset på diesel dragit ifrån.