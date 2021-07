Priset på brasiliansk soja stiger

EURSEK har fortsatt att falla. Den ser mycket svag ut. Uppjustering av skörden av sojabönor i Argentina, men bönpriset steg på grund av skördefördröjande regn i Brasilien i veckan.

Eurex Hogs-kontraktet går nu att handla direkt på börsen via vår nätmäklartjänst TraderOn-Line.



Vete

Vetepriset svajar kring 133 euro per ton, för november. Tekniskt ser det svagt ut och troligtvis ska marknaden testa 130-euro-nivån för novembervetet. IGC höjde sin produktionsprognos med 6 mt till 659 mt, vilket skulle vara 3-5 procent lägre än förra året. Marknaden fokuserade delvis ändå på en prognos från Kanada på 651 mt globalt (vilket i sig var en uppjustering från CWB:s tidigare prognos).



Försäljningen av Rysslands interventionslager är ännu inte klart, men vi erfar att den ska skeppas ut mot den asiatiska marknaden.

Nu har snön legat på i nära tre månader och frågan är hur bra vetet mår därunder. Men ännu har inga rapporter om skador kommit. Än så länge ser det ut som om det skulle bli en ny hög skörd med redan fyllda lager.



Spekulanterna har fortsatt att köpa tillbaka sålda kontrakt för andra veckan i rad, förmodligen stimulerade av prisuppgången i majs. Förra veckan var det 73,731 kontrakt nettosålda och nu är det 62,271 kontrakt. Sannolikt är det detta som ligger bakom prisuppgången i Chicago-vetet. Vi kan se en väldigt hög samvariation mellan vad spekulanterna gör och hur priset går. Vi kan prata väder och prognoser, men just nu är det vad spekulanterna känner för, som styr priset på vete.



Majs

Majspriset steg med 5% i veckan. Anledningen var att det regnade Brasilien, vilket fördröjde skördandet där. Från Argentina kom dock en rapport från BAGE där de höjde produktionsestimatet till 20.2 mt. Brasilien väntas exportera 20 mt, vilket är 4-5 mt mer än förra året.



Raps

Nedgången i priset på rapsfrö kom inte som en överraskning för oss. 290 euro verkar vara ett stöd. Vi kan se att marknaden vänt vid den prisnivån tidigare. Kvoten mellan novemberraps / novembervete har förändrats från 2.42 förra veckan till 2.18 gånger. En mer normal relation är 2.0.

Det kan också vara en bra idé att spekulera, om man har råd med det, på raps/vete-kvoten. Genom att köpa 2 november-Maitf-vete och sälja 1 kontrakt november raps (2 mot 1 pga prisskillnaden).





Sojabönor

Sojabönorna stängde veckan nästan oförändrat, upp 1procent i Chicago. Centrala och norra delarna av Brasilien var blöta. Det leder till fördröjning i skörden, men som jag redan skrivit om, är den tidig med gott försprång som det är. Nu är ca 18% skördat, jämfört med 13% förra året. Argentinas regering säger att skörden i landet inte påverkats alls av det regn som fallit.



Detta stöddes av sojabönsodlarnas organisation Acsoja, vars ordförande i fredags sade att skörden kan nå 55 mt, alltså mer än de 52 mt som är väntade. El Nino har gett tillväxten en boost, och jordbrukare har fått bekämpa de svampangrepp som följt, men av allt att döma har det varit lyckosamt. Skörden under 2008/09 drabbades hårt av torkan och skörden blev bara 32 mt.



Gris

Lean Hogs terminerna har fortsatt att stärkas. Prisuppgången slog i ett motstånd i torsdags på samma kursnivå som marknaden vände ner ifrån i januari. Även i fredags höll sig priset under den nivån. RSI-index, indikerar att marknaden är "överköpt" och med tanke på svagheten i den europeiska marknaden, så vore det inte orimligt att tro att vi får en rekyl. För decemberkontraktet vore det rimligt att vänta sig en prisnedgång till 65 cent.









Torbjörn Iwarson