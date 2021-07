Priset går upp - utsläppen ner

Från det kommande årsskiftet gäller EU:s skärpta avgaskrav för nya dieselmotorer över 130 kW (174 hk) som sitter i traktorer och arbetsmaskiner.



Kraven kallas för steg 3 B och innebär att partikelutsläppen ska minskas med nästan 90 procent och utsläppen av kväveoxiden halveras från det tidigare steg 3 A som infördes 2004.





Påverkar hela traktorn

Tidsbrist

Nästa år

Kombination

Kraftig minskning

Motortillverkarna har de senaste åren lagt mycket resurser på att uppnå kraven.-Det är ju ingen utveckling som har skett gratis. Det påverkar ju inte bara motorn utan hela traktorn. Man ska ju få plats med de här grejerna, säger Thor Andersson på Lantmännen Maskin.Blir maskinerna dyrare?-Ja, det påverkar ju priserna på traktorerna. Det kommer man inte ifrån. Det är ju rätt så dyra grejer som ska på, oavsett vilken teknik man väljer.Det finns i huvudsak två olika tekniker som tillverkarna valt för att få ner utsläppsnivåerna. Exempelvis har Agco, med Valtra, Massey Ferguson och Fendt, valt SCR-tekniken med tillsats av urea, medan exempelvis John Deere och Perkins valt EGR-teknik, där avgaserna återcirkuleras och skickas genom motorn igen.Maskintillverkarna ser dock ut att få använda sig av de dispenser som går att söka under en övergångsperiod. De kommer nämligen inte att hinna få in de nya motorerna i sina maskiner till årsskiftet.-Nej, det är tveksamt. Det dröjer nog en bit in på det nya året, säger Thor Andersson på Lantmännen Maskin.Även hos John Deere kommer det att dröja innan produktprogrammet uppdaterats.-Under andra halvan av 2011, skriver John Deeres Fredrik Andersson i ett mejlsvar.2014 skärps kraven ytterligare när det är dags för steg 4. Då ska kväveoxidutsläppen minskas med ytterligare nästan 80 procent för motorer på mellan 130-560 kW.Sannolikt jobbar tillverkarna på högvarv för att lyckas.-Som det ser ut nu verkar det som att man kommer att vara tvungen att kombinera de två teknikerna, säger Magnus Lindgren som jobbar med frågorna på Trafikverket.-Sedan vet vi inte om de kommer att behöva partikelfilter. Det kan nog vara möjligt att nå rätt nivåer utan filter.När steg 4 har genomförts helt 2016 kommer utsläppen av både kväveoxid och partiklar från dieselmotorerna att ha minskat med mera än 95 procent jämfört med de första EU-kraven med steg 1 år 1999. Hur utvecklingen ser ut efter 2016 är i dag oklart.-Även om det inte finns något steg 5 beslutat ännu så tvivlar jag på att steg 4 är det sista vi ser i regelutvecklingen, säger Magnus Lindgren. Hans Dahlgren