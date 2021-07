Priset en katastrof - rådgivare förordar träda

- Det bästa vore om EU:s bönder lade 15-20 procent av marken i träda i år, säger Karl Delin på hushållningssällskapet i Skaraborg.



Det är en dyster bild av kommande skörd som ges av växtodlingsrådgivaren Karl Delin. Han har räknat på täckningsbidraget för olika grödor under förutsättning att man låser priset nu på våren. För de flesta grödorna blir det inte mycket pengar över till täckningsbidrag 1, det vill säga intäkterna minus de rörliga kostnaderna per hektar.



Enligt prognosen för exempelvis maltkorn blir det 1203 kronor per hektar som alltså ska räcka till fasta maskinkostnader, och ersättning till eget arbete.





Tappat

Ger fel signal

Utebliven intäkt

Jämfört med 2008 har många grödor tappat tre fjärdedelar av sin lönsamhet per hektar. En stor del av fallet togs redan förra året, men resan nedåt forsätter enligt förkalkylerna från hushållningssällskapet i Skaraborg.Karl Delin betonar att det handlar om prognoser och noterar att priserna kan ändra sig fram till skörd.- I fjol var det många som inte låste sitt pris på våren. Sedan sjönk priserna med upp till 50 procent.Således blev det verkliga utfallet i fjol betydligt sämre än vad som framgår av diagrammet här intill. Slutsatsen är enligt Karl Delin att det visserligen ser mörkt ut även i år, men att kostnaderna för att ta fram ett kilo spannmål är 20-30 öre kilo lägre än i fjol, vilket ändå ger en strimma hopp.Trots att kalkylen blir svår att få ihop för många lantbrukare, tror inte Karl Delin att så många faktiskt låter bli att odla. De samtal han har haft med växtodlare tyder inte på det.- Jag tycker ändå att man ska tänka på att om man kör på som vanligt säger man till marknaden att man tycker att nuvarande pris är okej, säger han.Enda möjligheten till stigande priser är om det av någon anledning uppstår brist. Därför tycker Karl Delin att lantbrukarna åtminstone borde lägga mindre bördiga fält i träda. Helst skulle han se att alla bönder i EU lade en del mark i träda. Då skulle det kunna påverka prisbilden.Men för många lantbrukare finns det inte mycket till alternativ. För 1200 kronor per hektar är ändå en intäkt som uteblir om man lägger marken i träda.- I så fall måste man ju kunna dra in motsvarande 1200 kronor per hektar genom att göra något annat på den tid man inte jobbar med odlingen, konstaterar Karl Delin.Den nuvarande situationen visar också på att prissäkring blir en allt viktigare del av bondens vardag.I januari var exempelvis priset på brödvete 10 öre högre per kilo än nu i början av mars. Enligt kalkylen skulle den som prissäkrade då få 700 kronor mer per hektar än om man prissäkrar i dag.Karl Delins råd till den villrådige är ändå att titta på lin och baljväxter som det är klart bättre efterfrågan på än vårsäd.Och oljelin kommer nog att sås på många fält i vår. Det är bara att titta på listan. Andra grödor kommer inte i närheten av den lönsamheten. Dan Birgerson