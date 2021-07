Priserna på skog håller i sig

Utbudet av skogsfastigheter har varit lågt under vintern, men nu har trenden vänt.

- Man tänker inte på att sälja när det är en meter snö. Dessutom är framtidstron för skog väldigt stark. Det i kombination med låga räntor har gjort att det inte funnits något säljtryck, säger Karl Danielsson, ordförande för Areal.



De senaste två månaderna har utbudet blivit större. Karl Danielsson tror att det beror på en förväntan om att räntorna ska stiga. Då resonerar många som går i säljtankar att det är bäst att skrida till verket innan utbudet blir stort och påverkar priser och säljmöjligheter negativt.



Karl Danielsson tror att priserna ligger relativt stabilt på nuvarande nivå under året. Det förutspår även Kristian Strandell, tillförordnad chefsmäklare på LRF Konsult.

- Efterfrågan fortsätter att vara större än utbudet, generellt sett. Därför tror jag att priserna håller i sig ett tag framöver, säger Kristian Strandell.



Köparna fortsätter att vara mest intresserade av skogsfastigheter utan byggnader.

- Det är oftast tillköp och rationalisering, säger Kristian Strandell.



Karl Danielsson på Areal märker en stark efterfrågan på skog från juridiska personer. De får normalt bara köpa av andra juridiska personer, så när sågverk eller liknande företag säljer står företag i kö för att få köpa.



Anders Nylander, som driver Norrländska Skogsbyrån, tror att priserna på skogsfastigheter stiger i jämn takt under året. Stigningen blir dock inte lika kraftig som före lågkonjunkturen. Efterfrågan på skogsråvara är god och fler vill köpa än sälja skog.



Svårast att sälja är små fastigheter på 5-10 hektar med bostadshus i områden där villamarknaden är svag. Jakt och fiske blir allt viktigare.

- På mindre objekt är det väldigt angeläget att det finns jakt- och ibland även fiskemöjligheter. Jag märker ett visst intresse från köpare i Norge, säger Anders Nylander. Tina Andersson