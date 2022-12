Pressade mjölkbönder krävde besked

– För många är det inte kris men för oss är det kris. Vi kan inte säga att det är en långsiktig bransch att vi på sikt måste göra det och det. Det fattas en miljon på en genomsnittlig mjölkgård i dag och den som tänker "på sikt" är rökt, sa Sveriges Mjölkbönders ordförande Stefan Gård.

En fingervisning

Kallat till samråd

Ingen ljus bild

Fick sig en känga

Stort överskott

Det var lite av en fingervisning åt talare som mer riktat in sig på vad man på sikt kan göra för att stärka näringens konkurrenskraft, vilket riskerar ta bort fokus på det akuta läget och allvaret, menade Gård, som fick stöd av många i den cirka hundra man starka församlingen.Närvarande var också branschföreträdare från handeln och industrin, politiker och myndigheter.På plats fanns även förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C), medan den nuvarande ministern Sven-Erik Bucht (S) var upptagen på Grüne Woche-mässan.Regeringen representerades i stället av Maja Brännvall, politisk sakkunnig, samt tjänstemän från regeringen.– Men jag vill bekräfta att regeringen tar det här så stort allvar och lika oroliga som er och det är därför ministern kallat till ett samråd senare för att försöka ta ett samlat grepp, ursäktade Maja Brännvall ministerns frånvaro.Flera av de tillresta mjölkbönderna vittnade om det prekära läget då mjölkpriset fallit med närmare 30 procent, eller en krona på ungefär ett år.– Räknat på en genomsnittsgård behöver vi ett mjölkpris på 4,30 kronor för att gå runt, det saknas alltså 1,30 för full kostnadstäckning, sa Anders Birgersson, också från Sveriges Mjölkbönder.Hur gör man då för att klara sig, frågade man sig retoriskt och det var ingen ljus bild de gav:– Jo, vi anlitar utländsk arbetskraft som vi inte betalar avtalsenliga löner till, vi lever på rost och röta, jobbar mer och jobbar gratis, våra leverantörs- och bankskulder ökar, vi säljer tillgångar, frun jobbar borta och vi fuskar med reglerna, sa föreningens tredje representant Ola Magnusson.Att den svenska modellen inte längre håller inför en allt hårdare internationell konkurrens var en samstämmig uppfattning med ett krav riktat till politiker att snarast vidta konkreta förändringar.– Det finns 200 lagar och 800 förordningar som styr svensk mjölkproduktion som daterar tillbaks till regleringstiden och att de inte anpassats under de 20 år vi varit EU-medlemmar är oacceptabelt. Vi måste lägga in aspekter som ekonomiskt och socialt hållbar produktion, inte bara biologiskt hållbar, sa Växas vice vd Jakob Söderberg.Regeringen fick sig också en känga för att dra ut på utformningen av landsbygdsprogrammet med följden att bönderna inte på långt när kan belåna sina kommande EU-pengar fullt ut.– Den svenska modellen är en turistattraktion och vill man ha en produktion eller inte? Vill man det går det inte att hålla fast vid den här modellen, sa Ola Magnusson, och illustrerade resonemanget med att visa upp en bild som visade att det är välbeställda konsumenter i välmående samhällen som ställer kraven medan priserna sätts av fattiga i utvecklingsländerna.Men samtidigt som politikerna till stor del sitter på svaren är det också de som orsakat många av de problem mjölken står inför idag.Ryska importembargot på europeiska livsmedel slår hårt och fortsätter detta väntas än värre stålbad, menade Palle Borgström, LRF Mjölk.– Det finns i dag två miljarder kilo mjölk i Tyskland som inte konsumeras. Det vore naivt att tro att man inte skulle försöka att sälja en del av den på den svenska marknaden, sa Palle Borgström.LRF Mjölk för nu diskussioner med regeringen om bland annat lånegarantier, tillade han.