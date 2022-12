Press på vetepriser

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) överraskade marknaden med sina uppskrivningar av världens skördar i den senaste Wasde-rapporten vilket fick priserna på fall. I Ryssland, Ukraina och EU är det överlag goda förutsättningar för bra skördar.

Rapspris trotsade

Skörd på gång

Aktiviteten på vetemarknaden är låg och prispressen på börserna fortsatte i slutet av veckan. Novemberterminen för vete på Matif slutade på 187 euro per ton i fredags. För en månad sedan låg priserna på över 200 euro per ton.Trots prisfall på spannmål och sojabönor steg rapspriserna på börsen i Paris i veckan. Novemberterminen slutade på 347 euro per ton. För en månad sedan låg de dock på över 360 euro per ton. Ett ökat köpintresse för palmolja kan ha bidragit till veckans uppgång, enligt Agromarkets.dk.De närmaste veckorna kommer prognoser över vetets avkastning i USA. De kommer att ge en bild av hur den hårda vintern och torkan har påverkat det amerikanska vetet.Skörden av vete i EU väntas komma i gång om några veckor.