Press på test av vildsvinsfällor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har länge haft problem med testen av vildsvinsfällor åt Naturvårdsverket. Djurförsöksetiska nämnden satte käppar i hjulen. Men nu har de lämnat sitt ok och SVA har under september satt i gång med att testa tio olika fällor.

- Nu är vi är i gång. Vårt avtal med Naturvårdsverket är att vi ska vara klara till årsskiftet och sedan ska vi få en månad på oss att rapportera, säger Carl Hård af Segerstad, chef på enheten för patologi och viltsjukdomar.

Det betyder att det i början på nästa år kan finnas ett tiotal godkända vildsvinsfällor. Och då kan lantbrukare ha större möjlighet att skydda sig mot härjande vildsvin utan att vara lika beroende av den svåra jakten med bössa.

- Vi måste få slut på det här, så att vi kan börja fånga med fällor och få ned stammen. Det är absolut nödvändigt. Det tror jag att vi alla är eniga om. Det är alldeles galet att vi skulle vara motståndare till fällor.

Tillståndet från Djurförsöksetiska nämnden har ett antal villkor. Bland annat ska fällan larma när den slår igen och den ska vittjas senast två timmar efter larmet. SVA har också fått tillstånd av länsstyrelsen att sätta in kameraövervakning i fällorna.

- Grisarna gör sina utbrytningsförsök meddetsamma. Kommer de inte ut då tror vi att de ligger lugnt, säger Carl Hård af Segerstad.

Striden om Lars-Olof Lundgrens Lotinfällor, som ingår i testet, fortsätter. Naturvårdsverket har nu överklagat förvaltningsdomstolens dom som gav Lotinfällan en delseger i kampen om att få fånga vildsvin med Lotinfällan.Härje Rolfsson