Premiärpotatis mitt i vintern

VARALÖV ATL

En sn öfront är på väg in och termometern visar tre skånska minusgrader. Ändå står potatisblasten grön i Varalöv, söder om Ängelholm.

- Vi börjar skörda i vecka fyra, berättar Patric Torle, som driver både lantbruksföretaget Kingson med inriktning på färskpotatisodling samt företaget Trädgårdsteknik AB.



I en avgränsad avdelning av en jättelik hall sträcker sig potatisplantor mot ljuskällorna som hänger ner från taket. Färgen på lysdioderna i de moderna Led-lamporna varierar från rött över grönt till blått.



- Rött ljus ger längdtillväxt men tillsammans med blått ljus blir plantorna kompaktare, berättar Patric Torle.



Han hoppas på en skörd på runt 1,6 kilo per kvadratmeter och ett pris på 350 kronor per kilo. De små knölarna ska förpackas i ett plasttråg med lock och säljas i mataffärer med ett sortiment lite utöver det vanliga. Vilken grossist som ska ta hand om skörden är ännu inte klart.



Även förra året odlades potatis i hallen, men det är först i år som Led-lamporna tagits i bruk. Lamporna kostar strax under 3 000 kronor per armatur, att jämföra med ungefär en tusenlapp för högtrycksnatriumlampor som i dag är det vanliga i växthus.

Kostnaden vägs upp av att Led-lamporna är energisnåla, energiförbrukningen sänks med mer än 60 procent.



Patric Torle deltar i ett utvecklingssamarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men drar redan nu slutsatser av hur potatisen reagerat på diodernas olika färger.

- Det har visat sig att det är en klar fördel för plantorna med 80 procent rött ljus och 20 procent blått. Men med tanke på avkastningen lutar det åt 40 procent rött, 40 procent blått och 20 procent vitt ljus, det ger en större bladyta.



Odlingen fortsätter nästa år och Patric Torle har på sikt visioner om belysta odlingsytor i tre plan.

- Tanken är att man som lantbrukare ska kunna odla potatis i en ekonomibyggnad. Det är ett sätt att förlänga säsongen på. Marianne Persson