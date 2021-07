Premiär för unik kombimaskin

Lightlogg C, som maskinen heter, är byggd med sikte på de känsliga och otillgängliga markerna som av olika orsaker inte tål så stort marktryck. Det kan också handla om bestånd som tidigare inte ens varit tillgängliga för en skotare.

- Vi är ju egentligen ingen konkurrent till de befintliga maskinerna utan fyller ett tomrum. Det handlar om bärighet på dåliga marker och skyddsvärda marker där man inte får lämna spår, säger Martin Jakobsson, utvecklingschef på Timbear.



Maskinen har utvecklats under sex år av Jan Eriksson, men har tagits över av Strömsundsföretaget Timbear. Den maskin som Stora Enso nu köper och kör utanför Tierp är den första ur en förserie. Ytterligare två är beställda.



Som alltid är det lite avvaktande hållning när något helt nytt kommer. Ingen vill vara först.

- Intresset är stort men det är lite moment 22. Man måste ut med några maskiner innan man kan börja göra affärer på ett normalt sätt, säger Martin Jakobsson.

- Här gäller det att bevisa att vi har kvaliteten och att grejerna håller.



Så småningom kommer också maskinen att gå att köpa som ren skotare och ren skördare, där det sannolikt kommer att vara störst intresse för skotaren.

- Det är ju just vid skotningen som man har det största problemen med bärighet, så en ren skotare kommer relativt snart. Hans Dahlgren