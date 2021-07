Premiär för automatisk karusell

HANNOVER ATL

De Lavals VMS-system för automatisk mjölkning har funnits några år men nu är det dags för nästa steg i utvecklingen med den helautomatiska mjölkningskarusellen - AMR.



Först 2012 kommer AMR att vara kommersiellt tillgänglig men i dag visades en demonstrationsanläggning upp för press och åskådare vid Euro Tier-mässan i Hannover.



Totalt arbetar fem robotar samtidigt i anläggningen.

Två med spenrengörning och förmjölkning, två som sätter mjölkningsorganen på plats och en som desinficerar efter mjölkningen.



Kapaciteten på den första modellen som nu lanseras är 90 kor per timme och riktar sig till anläggningar med 300 kor eller fler.



Maximalt ska systemet klara av att mjölka 540 kor tre gånger per dag eller 800 kor två gånger per dag.



Varje kos spenposition är lagrad i systemet och när kon gå in i karusellen läses individens identitet av elektroniskt.



Med den lagrade informationen tillsammans med kameror hittar robotarna spenarna och mjölkningen sker helt automatisk.



Tanken är att gårdens lönsamhet ska öka genom att man kan ha färre anställda som ska sköta mjölkningen, mjölkkvaliteten ska bli bättre och produktionen öka. Hans Dahlgren