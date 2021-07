Potatisskörden i nivå med förra årets skörd

Det är i nivå med förra årets matpotatisskörd. Enligt preliminära siffror uppgick arealen för matpotatisodling till 19 540 hektar vilket ger ett utbyte på 28 860 kilo per hektar.



De högsta hektarskördarna rapporteras från Hallands- och Östergötlands län med 38 160 respektive 32 500 kilo per hektar. Ett drabbat län är Norrbotten, där innebar sommarens torka att hektarskörden blev 10 procent lägre än under 2008. Även Dalarnas, Gävleborgs- och Värmlands län fick lägre hektarskördar men av rakt motsatt anledning.



Skörden av stärkelsepotatis beräknas till 290 400 ton, även det i nivå med förra årets skörd. Utbytet per hektar beräknas till 39 900 kilo.



Färskpotatisen är på stadig frammarsch, konstaterar SCB. I år odlades det färskpotatis på drygt 22 procent av matpotatisarealen. 1999 var motsvarande siffra 10 procent.ATL.nu