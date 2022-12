Potatissjukdom kom hit från Mexiko

Under senare år har forskarna diskuterat var den besvärliga sjukdomen potatisbladmögel egentligen härstammar i från. En internationell forskargrupp har nu lagt fram bevis för att ursprunget är Mexico. Sjukdomen tog sig sedan på hittills okända vägar till Anderna och därifrån med utsäde till Europa. I modern tid har den globala handeln med utsädespotatis stått för spridningen.

Forskargruppens resultat har nyligen publicerats i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.Potatisbladmögel är nu en av få växtsjukdomar med känd härkomst. Kunskapen kan leda till bättre förståelse för hur sjukdomen förändras i nya miljöer. Det kan i sin tur underlätta för växtförädlarna i skapandet av nya, resistenta sorter och på så sätt minska användandet av bekämpningsmedel i världen.Potatisbladmögel är den växtsjukdom som fram till idag har påverkat mänskligheten mest. Det mest kända exemplet är den stora hungersnöden på Irland i mitten av 1800-talet då ett sjukdomsutbrott orsakade massvält och emigration. Sjukdomen är fortfarande besvärlig och kostar globalt sett runt 6 miljarder kronor per år.