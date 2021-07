Potatisodlingen var som störst 1919

Den totala åkerarealen i Sverige ökade från 1866 fram till 1910 då en toppnotering på 3,79 miljoner hektar nåddes. Sedan har andelen åkermark minskat med 30 procent fram till 2007 då den totala åkerarealen var 2,65 miljoner hektar. Betesmarkens storlek var som störst under början på 1890-talet. Störst betesmarksareal hade Sverige 1891: 1,64 miljoner hektar.



Under 1919 odlades det i Sverige potatis och andra rotfrukter på 290 467 hektar. Sedan dess har rotfruktsodlingen sjunkit till en fjärdedel.



Oljeväxterna däremot började odlas i större utsträckning först på 1940-talet och odlades under rekordåren på 1980-talet på cirka 6 procent av den totala odlingsarealen.



Statistiken visar också att balj- och köksväxter, bärbuskar och fruktträd alltid utgjort en mindre del av markanvändningen i Sverige.



År 1866, det första året i den aktuella statistiksammanställningen, låg 16 procent av Sveriges dåvarande jordbruksmark i träda. Andelen mark i träda sjönk sedan stadigt under hela 1900-talet fram till början på 1980-talet. Sedan dess har jordbrukspolitiken, med inslag av obligatorisk träda, lett till att andelen ökat igen.



Statistiken över de 140 åren redovisas även länsvis och i en kommentar skriver Jordbruksverket att det finns stora regionala skillnader i markanvändningen mellan länen. I norr har vallodlingen varit starkt dominerande medan mer uttalade jordbrukslän som Malmöhus, Skaraborgs- och Östergötlands län odlat mer spannmål, rotfrukter och oljeväxter.ATL.nu