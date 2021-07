Potatisodlarna beredda på strejk

Potatisodlarna är inne på sitt tredje år med riktigt dålig lönsamhet.

Och nu börjar det bli allvar, antalet odlare minskar och samma gäller för arealen.



Höstens marknadsmöten i de lokala odlarföreningarna har gett råg i ryggen. Nu gör de gemensam sak för att få upp priset.

- Odlarna har ställt krav på en prishöjning med 60 öre. De som inte höjer får inga leveranser. Packerierna har haft en vecka på sig att förankra det i grossistledet, säger Ingemar Nilsson, potatiskonsulent på hushållningssällskapet i Umeå.





Uppmanat till aktion

Överetablering

I odlarnas digitala tidning Pluggen, via möten och via telefonkedjor har odlarna uppmanats till aktion. Allra snabbast var odlarna i Östergötland som redan fått en höjning till stånd. Nu gäller det att kollegialiteten går i första hand, utan samfällig uppslutning kan priset inte påverkas.- Vi hade en förövning i februari som gick ganska bra och som fick odlarna att börja förstå att de har makt och inflytande.Då genomfördes ett leveransstopp när en del packerier sänkte priset med runt 30 procent på klass 1-potatis.Det som talar till odlarnas fördel den här gången är tillståndet för potatisen i Europa. I både Danmark och Tyskland stiger priset, skörden i Norge blev 20 procent lägre än normalt. Över lag sker stora frånsorteringar, bortåt 20 procent av skörden uppges vara så dålig att den inte duger. Dessutom ger kokkvalitet och andelen stötblått stora problem i industrin.Enligt Ingemar Nilsson finns det en överetablering i packeribranschen, därmed blir trycket på odlarna extra högt.- Ska packerierna in på en ny marknad så sker det genom priset och de har de lyckats få odlarna att betala. Det måste bli en annan ordning, odlarna måste få ett pris de kan överleva på.Under måndagsförmiddagen rapporterades att priskravet mot packerierna troligen går igenom. Fortfarande råder dock osäkerhet, de som inte följer med i höjningen riskerar att bli utan potatis. Marianne Persson