Potatisodlare kan tjäna stora pengar

Det ryska underskottet på potatis är lika stort som en tysk normalskörd. Och den tyska skörden 2010 har tappat motsvarande en dansk normalskörd.

- Om potatisodlarna inte kan tjäna pengar i år, när fasiken ska de då göra det? frågar sig Ingemar Nilsson, potatisrådgivare i Umeå, med inblick i den europeiska potatishandeln.



Den svenska skörden slår inga rekord men blir heller ingen katastrof. Resultatet av GROs skördeinventering 2010 visar på 4-5 procent, cirka 15 000 ton, lägre nivå än förra året då skördenivån också var lägre än normalt.



Gro anger ingen siffra för totalskörd utan bedömer utifrån höstens provgrävningar i potatisfälten åt vilket håll det lutar. Totalt odlades i år potatis på 19 768 hektar.

- Vi tror att den svenska skörden räcker fram till början av april, det innebär att det får importeras mer under vintern. Skillnaden mot i fjol är att det inte finns potatis att köpa, säger Ingemar Nilsson.



Han är säker på att de svenska odlarna skulle kunna slå mynt av situationen. Det finns inget överskott i Europa och marknaden behöver den potatis som finns.

- Odlarna måste bestämma att de ska ha högre pris, är man nöjd med två kronor så blir det två kronor. Grossisterna kommer inte att ge bort något, odlare och packare måste dra åt samma håll.

För att nå ett snittpris på 2.50 kronor per kilo så måste priset stiga till 2.30 i november, 2.50 i feb och tre kronor i mars, enligt Ingemar Nilsson.



Även om det finns 10-15 procent potatisareal kvar att skörda i Nederländerna, Belgien och Frankrike så lider den europeiska skörden mot sitt slut. Men mer regn väntas och enligt Potato Markets Bulletin kan det bli ett riktigt smetigt slut på årets skörd.

Möjligen innebär det ännu en skjuts uppåt för priset.



Enligt EU-organisationen MARS, Monitoring Agricultural Resources, ligger EUs medelskörd på 27,5 ton per hektar, jämfört med 30 ton per hektar 2009.



Totaltskörden landar därmed på 56,7 miljoner ton, sex miljoner ton lägre än förra året. Marianne Persson