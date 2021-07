Potatisbrist i Europa - priserna pekar uppåt

Bättre väder har satt fart på potatisupptagningen i Europa och därmed stabiliseras marknaden något. Prognoserna om storlek och kvalitet står sig dock, enligt Potato Market Bulletin.



I Tyskland pekar allt mot den lägsta skörden sedan 2006, med 9,5 miljoner ton potatis, 18 procent lägre än en normalskörd.

Ryssland flaggar för ett importbehov på 300?000 ton potatis, en siffra som enligt marknadsbrevet kan komma att stiga till 500?000 ton.





Rekordpriser i Polen

Priset stilla

Skördesiffrorna speglas direkt i priset. Som exempel har de polska priserna legat på rekordnivåer, vilket tyder på en mycket lägre skörd än förra året.I Danmark hoppas odlarna på att i år få gräva guld efter förra årets låga priser. Priset ligger just nu runt 1,60 svenska kronor per kilo och kurvan pekar uppåt.- Normalt har vi import från Danmark men det råder ingen överimport med de prisskillnader som är nu. Det kostar minst 30 öre per kilo att flytta potatisen, säger Ingemar Nilsson, potatisrådgivare på hushållningssällskapet i Umeå.Det svenska priset ligger för tillfället stilla, runt 2 kronor per kilo, förutom i södra Sverige där de halländska odlarna oroligt konstaterar att det lokala priset fastnat på 1,80 kronor.För de fem stora potatisproducerande länderna, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och England uppskattas skörden till cirka 31,6 miljoner ton, stärkelsepotatisen inkluderad. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2009.När det gäller stärkelsepotatis så minskar odlingen både till ytan och till skördemängden.För de tre stora stärkelseproducenterna Tyskland, Nederländerna och Frankrike beräknas skörden hamna på 5 miljoner ton, 23 procent lägre än förra året. Marianne Persson