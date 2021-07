Potatis veckans vinnare

* Vetet har brutit nedgången.

* Rapsfrö är alltjämt onormalt dyrt i förhållande till vete: sälj november raps och köp november Matif-vete.

* EURSEK har fortsatt att falla. Rekyler är säljtillfällen. Skuld- och underskottssituationen i flera europeiska länder är mycket värre än i Sverige 1991.

* Eurex Hogs-kontraktet går nu att handla direkt på börsen via vår nätmäklartjänst TraderOn-Line.

* Potatis var veckans vinnare.

* Mjölkterminer på europeiska priser noteras på Eurex.



Vete

Vetepriset höll sig över 130 euro per ton och därmed bröts nedgången. Ännu har vi dock inte en stigande trend. Det är för tidigt för det eller för att vänta sig det. Däremot såg vi att det var 40 grader varmt i Indien. Det odlas mycket vete i Indien och grödan mår inte så bra i värmen.



Annars finns inte så mycket att säga. Det finns väldigt gott om vete i lager. Det är solklart så att de amerikanska bönder som kan välja mellan vårvete och sojabönor, kommer om de är rationella, att välja sojabönor.



Det är nu väldigt liten skillnad mellan de korta terminerna på Chicago Board och Trade och Matif. Korta Matif-terminskontrakt skulle kunna falla, pga asymmetrin mot Chicago.

Slutsats: Sälj maj Matif. Den är för dyr i förhållande till Chicago. Köp november Matif. Sälj istället Chicago december.



Raps

Prisuppgången för sojabönor och sojaprodukter gav stöd för rapsmarknaden i veckan som gick. Den tekniska bilden är oklar. Rapsfrö är väldigt dyrt i förhållande till vete, och det bör ha en dämpande effekt på rapsfröpriset.



Majs

Sojabönor

Priset för november 2010 ligger på 920 cent per bushel ungefär. 950 cent är ett svårt motstånd, och marknaden vände ner där, som vi trodde. Priset ligger nu strax över ett stöd och även 900 ännu lite längre ner är ett ytterligare stöd.

Nedan ser vi lönsamheten med nuvarande terminspriser för per acre i USA. För vete är den genomsnittliga skörden 40 bushels per acre. Kostnaden är 270 dollar. Med nuvarande pris är lönsamheten -83.7 dollar per acre.

För sojabönor är motsvarande en vinst på 34 dollar. Skillnaden mellan sojabönor och vete är -118 dollar. Om man odlar vete istället för sojabönor förlorar man alltså 118 dollar.





Amerikanska bönder står nu inför valet mellan vårvete och sojabönor, t ex. Och de lär välja bort vårvetet till förmån för sojabönor.

Den 31 mars kommer "plantings" rapporten från USDA. Den väntas komma med negativ information om sojabönor, dvs att den odlade arealen kommer att vara större.Torbjörn Iwarson