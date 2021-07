Positivt framåt för mjölken

Den internationella mejerimarknaden har förbättrats under hösten men den ekonomiska utvecklingen i USA, EU och Kina är fortfarande osäker, enligt ett pressmeddelande från branschorganisationen.



Minskningen av den svenska mjölkinvägningen har bromsat in och vecka 41 var den 0,1 procent högre jämfört med samma vecka förra året. Invägningen av ekologisk mjölk ökade under årets åtta första månader med 9,3 procent.



- Den positiva utvecklingen stämmer väl överens med de tendenser vi sett i branschen som helhet. 2010 ser ut som återhämtningens år och 2011 hoppas vi kunna se en ökad tillväxt i mjölkbranschen, säger Lennart Holmström, expert på statistik och marknad på Svensk Mjölk.



Sveriges utrikeshandel med mejeriprodukter domineras fortfarande av en stor ostimport och en allt större import av yoghurt. Tove Nilsson