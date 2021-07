Positivt för svenska äggbranschen

Enligt en sammanställning som tidningen Fjäderfä har gjort har de svenska äggproducenterna inte klarat att producera ägg som motsvarar den stora konsumtionsökning på nästan 15 miljoner kilo ägg som skett år 2000-2009.



I stället har importen av ägg ökat. År 2000 var självförsörjningsgraden på ägg nästan 93 procent och förra året var den nere under 85 procent. Men utvecklingen har inte varit negativ för de svenska producenterna.

- Vi har haft en konsumtionsökning i landet som framför allt har legat på konsumtionsägg, försäljning direkt till konsument. Det innebär att en större del av den svenska produktionen säljs som konsumtionsägg och en obefintlig del som överskottsägg, säger Therese Schultz, vd för branschorganisationen Svenska Ägg.



Att sälja konsumtionsägg till dagligvaruhandeln samt storhushåll och restaurang är de mest lönsamma försäljningskanalerna, menar hon.

- Ju mindre andel av den svenska produktionen som går till äggproduktindustrin desto bättre lönsamhet. Att producera till produktindustrin är egentligen en förlustaffär.



Det genomsnittliga partipriset på ägg i EU har varit historiskt högt under 2009 och ökat ytterligare i början av 2010. Produktionen av ägg i EU minskade med två procent under 2009, framför allt i Tyskland som minskade med 15 procent på grund av problem med omställningen efter EU:s krav att inga burar får vara oinredda den i januari 2012. Therese Schultz ser ljust på framtiden för svensk äggproduktion.

- Dels ligger vi före övriga EU när det gäller anpassning till mer djurvänliga inhysningsformer. Där är ju vi klara i Sverige sedan ett flertal år tillbaka. Omställningen ska vara klar till 2012 vilket de flesta länderna i EU inte kommer att klara. Dels har vi vår salmonellafrihet som fortfarande är väldigt unik.



Under förra året ökade volymen äggförsäljning direkt till konsument med 7,7 procent då samma period jämfördes med 2008. Samtidigt var värdeökningen över tio procent.

- Konsumentintresset ser ut att fortfarande vara stigande, så det ser väldigt bra ut för svensk äggproduktion, säger Therese Schultz. Tove Nilsson