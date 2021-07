Positivt för Skånemejerier

Nettoomsättningen har hittills i år ökat till 2 138 miljoner kronor, att jämföra med 1 927 miljoner kronor under förra året, meddelar företaget i ett pressmeddelande.



Ökad försäljning av bland annat färskvaror och fruktdrycker som BRAVO och ProViva är en förklaring till de goda siffrorna - expansionen utanför Skåne bidrar också, enligt Skånemejerier.



Enligt Skånemejeriers styrelseordförande Anders Olsson ligger försäljningsutvecklingen bakom att de har kunnat höja kontraktspriset till mjölkbönderna från 1 juli med totalt 31 öre per kilo mjölk.

De betalar nu 3,42 kronor per kilo mjölk för konventionell mjölk och 5,07 kronor per kilo för den ekologiska.

- Jämfört med föregående år har vi i slutet av augusti 2010 betalt ut 100 MSEK mer i mjölklikvid till våra ägare, säger Anders Olsson i en kommentar. ATL.nu