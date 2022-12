Under årets första månader sålde Arla 34 000 ton jämfört med 18 000 ton under samma period 2014 av UHT-mjölk och ost*.

Sämre för livsmedelsindustrin

Inom importerade UHT-produkter ligger Arla på runt 18-20 procent, och osten något lägre av marknadsandelarna i Kina, enligt Arlas Ägarbladet.Nästan hälften av alla importerade UHT-produkter i Kina köps via nätet, vilket har gjort att Arla har etablerat en webbshop.För Arla kommer omsättningen i Kina på 1,2 miljarder svenska kronor per år dels från produkter till livsmedelsindustrin, dels från konsumentprodukter till detaljhandeln.Försäljningen till kinesiska livsmedelsindustrin har varit under stor press, enligt Arla. Dock ser det bättre ut för UHT-mjölken.Förra året fanns produkter under varumärket Arla i 8 kinesiska storstäder. I år är antalet 30.I försäljningen ingår UHT-mjölk (lång hållbarhet) och ost under varumärket Arla och handelns egna varumärken.