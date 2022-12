Positiva försök med reglerbar dränering

Reglerbar dränering anses vara en metod att hushålla med grundvatten för grödorna samtidigt som fosfor- och kväveutsläppen minskas genom dräneringsrören. Enligt Greppa Näringen har metoden inte fått något genomslag i Sverige men i USA har flera färska försök visat på stora miljövinster.

Fosforläckage

I Ohio i USA har man under sju års tid gjort mätningar på två närliggande fält på 14 hektar vardera. Det ena har haft fritt vattenflöde och det andra har reglerats genom dräneringens stamledning. Bland annat med begränsat vattenflöde strax innan höst- respektive vårbruket drar i gång.Resultatet efter mätningarna visar att det reglerade fältet i genomsnitt släppt i från sig 21 procent mindre kväve per hektar och år jämfört med det oreglerade. Det motsvarar 9 kilo kväve per hektar och år som läcker ut. Det var huvudsakligen nitratkväve som kunde mätas.Läckaget av fosfor minskade ännu mer. Från det reglerade fältet läckte i snitt 0,19 kilo fosfor per hektar och år, vilket är över hälften så lite jämfört med det oreglerade.Värt att nämna är att mängden kväve och fosfor var ungefär samma i de båda fälten. Skillnaden i det minskade utsläppen beror bara på att det ena fältet ger ifrån sig mindra avrinning vatten.Enligt Greppa Näringen finns det dock flera frågetecken att lösa när det gäller reglerbar dränering. Framförallt när det gäller näringsämnena som hålls kvar i jorden och hur dessa påverkar grödorna och marken på sikt.