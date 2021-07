Positiva besked om vete

- Vetet fick en positiv rapport från USDA efter en ganska händsefattig vecka. Tekniskt har vi början på ett trendbrott - ett möjligt slut på prisnedgången, men vi har inte ännu tecken på att en prisuppgång har börjat.

- Rapsfrö är onormalt dyrt i förhållande till vete: sälj november raps och köp november Matif-vete.

- Sojabönorna. Oljeväxter har generellt sett gått väldigt bra jämfört med spannmålen, trots att skörden i Sydamerika är 33 mt högre än för ett år sedan. Det skulle inte förvåna om det kommer bakslag i priset.

- EURSEK har rört sig "sidledes". Rekyler är säljtillfällen.

- Eurex Hogs-kontraktet går nu att handla direkt på börsen via vår nätmäklartjänst TraderOn-Line.



Vete

USDA släppte sin WASDE i fredags. Nedan ser vi global veteproduktion enligt USDA:s WASDE-statistik som publicerades i fredags den 9 april. Vi ser att det på global basis är en lite högre förväntad skörd för odlingsåret 2009/10.



Ökningen i produktion kompenseras dock mer än väl med en uppskrivning av förbrukningen av fodervete. Nedan ser vi utgående lager. Globalt är det en minskning i den här månadens prognos.



Det är alltså en något "bullish" rapport från USDA den här gången, den första på länge.

I en rapport från Kiev i fredags, rapporteras att ukrainska bönder ligger 7 procent efter med vårsådden jämfört med förra året. Kornsådden är 14 procent lägre än för ett år sedan. Majs har man ännu inte börjat så.

I Kanada har man däremot börjat med vårbruket en vecka tidigare än normalt.



Slutsats: Vi har fått en rekyl uppåt, mot trenden, som är nedåtriktad. Lagren är alltjämt stora, framförallt hos de klassiska exportländerna. Det gör att vi tror att i likhet med veckans uppgång, kommer vi att få se stora säljintressen på prisuppställ. Det är lite för tidigt att positionera sig för prisuppgång. Sälj gärna Chicago. Om du måste, köp Matif.



På måndag (12 april) klockan 22:00 CET släpper USDA sin crop progress-rapport för det amerikanska höstvetet.



Den blir en första officiell statistik om hur skörden faktiskt kan tänkas bli i år.



Slutsats: Vi har fått ett tekniskt trendbrott. Men marknaden har ännu inte tagit sig genom motståndsnivån från botten i september. Det är lite för tidigt att rekommendera köp.



Majs

Argentinas skörd är till 40 procent klar. Brasiliens kommer senare och jordbruksdepartementet höjde prognosen 2.7 mt till 54.1 mt. USDA ligger 1mt under det. Brasilien har tagit bort importtullen på etanol och i USA kämpar jordbrukslobbyn för att få behålla USA:s skyddstullar på etanol.



Amerikanska bönder säljer terminskontrakt när priset på CBOT stiger, för att låsa in fasta priser. Stigande oljepriser gör att det blir köptryck i majsterminerna, men fysisk efterfrågan tycks inte finnas där. Som exempel kan nämnas att antalet grisar i USA fortsatte att minska i mars enligt WASDE-statistiken som kom i fredags.



Med normal sådd (kolla måndagens plantings-rapport från USDA, klockan 22:00 CET), borde lagren av majs fortsätta att öka.



Sojabönor

Nedan ser vi estimerad global produktion enligt WASDE-rapporten som USDA publicerade i fredags, den 9 april. Vi ser att Brasiliens skörd har skrivits upp återigen, såsom har skett successivt i ett halvår nu.







Nedan ser vi utgående lager av sojabönor.







USDA (Foreign Agricultural Service) släppte också en rapport om sojaodlingen i Brasilien. USDA prognosticerar där att Brasilien kommer att skörda 0.4% mer sojabönor nästa år, jämfört med i år. Det är de lägre kostnaderna med sojabönor som är drivkraften till ökningen enligt USDA. USDA räknar också med att exporten växer motsvarande, till 28.75 mt från 28.5 mt i år. 28.5 mt är ett rekord i sig.



USDA höjde också Kinas import (estimat) till en ny rekordnivå. I veckan var det mycket tal om att yuanen skulle skrivas upp. Även i Kina finns naturligtvis sådana förväntningar, vilket gör att man väntar med att köpa/importera till efter en sådan uppskrivning av valutan.

Lagren i USA för 09/10 är något lägre än väntat, men den Sydamerikanska skörden är 33 mt högre än förra årets. Om sådden i USA blir som förväntat kommer det att bli gott om oljeväxter i höst. Det bör göra att oljeväxter, som - t ex som rapsen - gått otroligt bra prismässigt mot vetet - kan te sig än mer övervärderade. Torbjörn Iwarson