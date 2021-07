Populärt med öronbrickor via nätet

- E-tjänsten för beställning av öronbrickor via nätet har blivit en succé. Under januari till april har vi fått in cirka 13 000 ordrar och av dem har ungefär 3000 använt internettjänsten, säger Peter Krause på registerenheten i ett pressmeddelande.



E-tjänsten har gjort det enklare och billigare för lantbrukare att beställa öronbrickor för märkning av djur.ATL.nu